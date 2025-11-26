Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

Dividida en ocho episodios, Chespirito: Sin querer queriendo se sumergió en la biografía de Roberto Gómez Bolaños y en los diferentes personajes que lo acompañaron en las etapas de El Chavo del 8 y sus célebres programas.

La producción despertó un interés explosivo: de acuerdo con HBO Max, se convirtió en la serie latinoamericana más vista de toda su historia, un honor que antes pertenecía a Como agua para chocolate.

Tras conquistar un arrollador éxito tanto dentro como fuera de México, la plataforma de streaming puso el ojo en otro personaje de la vecindad del Chavo. Este martes, en un evento celebrado en Buenos Aires –al que asistió Culto–, se confirmó que la compañía está trabajando en una serie sobre Don Ramón y que el universo de Chespirito continuará su expansión.

Según el anuncio realizado por Anouk Aaron, VP de Producción de Ficción, el spin-off se encuentra en etapa de escritura, por lo que aún restan varias etapas antes de que se materialice.

Tras el término del evento, Culto consultó detalles a Juan Solá, Streaming Lead para Latinoamérica. “Les tiramos la primicia. Si te digo algo, te miento, porque estamos en el proceso creativo de para dónde la vamos a llevar”, indica el ejecutivo.

Sí reconoce que actualmente están en conversaciones con THR3 Media, una de las compañías detrás de Chespirito: Sin querer queriendo, y que están concentrados en crear un piloto. “La idea es enfocarnos más en el personaje de Don Ramón que en una docuserie”, adelanta sobre el proyecto sobre Ramón Valdés, fallecido el 9 de agosto de 1988, a los 63 años.

Aunque admite que le gustaría traer de regreso a Miguel Islas, el actor que encarnó al personaje en la ficción estrenada este año, Solá es cauto respecto a revelar más información en torno a la conformación del reparto.

“Tuvimos la suerte de que en Chespirito encontramos algunos personajes que eran muy parecidos. Hasta el mismo Chespirito. Entonces, la verdad que creo que eso ha sido algo espectacular. Nosotros le teníamos mucha fe, pero nos sorprendió”, plantea.

El fenómeno alrededor de Chespirito: Sin querer queriendo también fue valorado por Casey Bloys, Chairman & CEO de Contenidos de HBO & HBO Max. “Chespirito fue un éxito rotundo. Se desempeñó bien en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos (...) Esto demuestra que las series de calidad, independientemente de dónde se produzcan, si están bien hechas y son auténticas con el territorio en el que se desarrollan y producen, pueden dar la vuelta al mundo”, señaló a través de video.

Los Colorado y otras series latinas

Existe otro proyecto sobre Chespirito que llegará al catálogo de HBO Max antes que Don Ramón. Realizada en animación, Los Colorado es una serie que sigue las aventuras de El Chapulín Colorado en compañía de su familia y estará disponible en el catálogo durante 2026.

HBO Max también recibirá el estreno de otras producciones latinoamericanas durante los próximos 12 años. La primera será Como agua para chocolate, que llegará con su segundo y último ciclo este 15 de febrero.

También se lanzarán las segundas temporadas de Ciudad de Dios: La lucha no para y Máxima, arribarán la segunda y tercera de Margarita, y debutarán la novela mexicana Colisión y la brasileña Doña Beja.

“La programación original local es importantísima. Latinoamérica siempre ha sido importante para nosotros”, indicó Casey Bloys.