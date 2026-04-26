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    Evacúan a Donald Trump tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington

    El mandatario estadounidense y la primera dama fueron escoltados fuera del evento, luego de que un tirador abriera fuego en el vestíbulo del hotel Washington Hilton. Este último fue detenido por las autoridades y retirado del lugar, mientras se trabajaba para reanudar la cena.

    Por 
    Lya Rosen
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, la primera dama Melania Trump, fueron evacuados de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca la noche de este sábado, luego de que se reportara un presunto tiroteo en el vestíbulo del hotel Washington Hilton.

    Según informó C-SPAN, la mesa principal de la cena, donde se encontraba el mandatario fue rápidamente rodeada por agentes del Servicio Secreto que lo sacaron inmediatamente del lugar sano y salvo.

    Un video grabado dentro del evento mostraba a los asistentes escondiéndose debajo de las mesas y buscando refugio mientras el pánico se extendía por la sala.

    El tirador, que nunca llegó a entrar al salón de baile en que se realizaba el encuentro, fue detenido por las autoridades y retirado del lugar, de acuerdo a informaciones de Fox News.

    El vicepresidente JD Vance, la portavoz Karoline Leavitt y los miembros del gabinete que estaban presentes también fueron evacuados rápidamente.

    De acuerdo a Jacqui Heinrich, el corresponsal principal de Fox News en la Casa Blanca, Trump fue trasladado a una zona de seguridad como medida de precaución y “quiere que el espectáculo continúe”.

    Los asistentes de la mesa principal fueron trasladados a otra zona del pasillo mientras los agentes trabajaban para determinar si existían otras amenazas. Posteriormente, las autoridades indicaron que no hay amenazas en curso y que el edificio no será evacuado.

    El personal estaba trabajando para preparar nuevamente la mesa y así reanudar la cena.

    Poco después, el mismo Trump se refirió al hecho en redes sociales y dijo que el sospechoso involucrado en el incidente de seguridad fue detenido y elogió a los agentes de seguridad por su respuesta.

    “Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, publicó en su cuenta en Truth Social.

    “El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero me guiaré completamente por las fuerzas del orden”, añadió, en relación a que esperaba una decisión final sobre si el evento se reanudaría en breve por completo.

    Sin embargo, minutos más tarde, el propio jefe de Estado comunicó a través de Truth Social que debían abandonar el hotel por razones de seguridad y el evento iba a ser reprogramado dentro de 30 días.

    “Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos. Inmediatamente. Daré una conferencia de prensa en 30 minutos desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca”, informó el mandatario.

    Para luego agregar: “La Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado. Hablaremos con ustedes en media hora. He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días”.

    El presidente asistía por primera vez a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca como comandante en jefe, después de haberse ausentado del evento durante su primer mandato.

    Anteriormente, el líder republicano ya había asistido al evento como ciudadano particular en 2011, cuando fue objeto de un famoso comentario sarcástico por parte del entonces presidente Barack Obama.

    Más sobre:Donald TrumpWashingtonCena de CorresponsalesTiradorMundo

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