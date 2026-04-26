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    Disparos en el mismo hotel: Trump es evacuado y revive el atentado contra Reagan en 1981

    El incidente ocurrido este sábado durante la Cena de Corresponsales reabre el recuerdo de uno de los episodios más críticos en la historia presidencial de Estados Unidos, marcado por la violencia armada en el hotel Washington Hilton.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un tenso momento se vivió la noche de este sábado en el hotel Washington Hilton, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia tras escucharse supuestos disparos en medio de la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

    El episodio, que no dejó heridos y terminó con un sospechoso detenido, inevitablemente evocó un antecedente histórico: el atentado contra Ronald Reagan ocurrido en el mismo lugar hace más de cuatro décadas.

    Según reportes preliminares, Trump se encontraba conversando junto a la primera dama, Melania Trump, cuando se escucharon fuertes detonaciones dentro del recinto.

    En cuestión de segundos, agentes del Servicio Secreto rodearon al mandatario y lo retiraron del salón mientras gritaban “stay down” (“permanezcan abajo”), activando un protocolo de seguridad que incluyó la evacuación de autoridades presentes, entre ellas el vicepresidente y miembros del gabinete.

    Cabe señalar que las autoridades lograron detener al presunto responsable, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

    Ataque contra Reagan

    La escena, sin embargo, remeció la memoria política estadounidense por su similitud geográfica -aunque no en consecuencias- con el atentado sufrido por Reagan el 30 de marzo de 1981.

    En esa ocasión, el entonces presidente fue baleado al salir de una actividad sindical en las afueras del mismo Washington Hilton.

    El atacante, John Hinckley Jr., disparó con un revólver calibre .22, hiriendo al mandatario, a su secretario de prensa James Brady, a un agente del Servicio Secreto y a un policía.

    Reagan resultó gravemente herido y permaneció hospitalizado durante 12 días, en un episodio que marcó profundamente la seguridad presidencial en Estados Unidos.

    Dicho atentado llevó a una revisión completa de los protocolos de protección, muchos de los cuales siguen vigentes hasta hoy.

    A diferencia de lo ocurrido en 1981, el incidente de este sábado no dejó víctimas ni heridos confirmados.

    Más sobre:Donald TrumpRonald ReaganTiroteoHotel Washington HiltonCena de CorresponsalesEE.UU.Mundo

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