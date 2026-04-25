Cuatro alcaldes del sur de Chile respaldaron la urgencia que el Gobierno le puso al proyecto de ley contra rayados vandálicos, presentado por el diputado Mauro González (RN).

La iniciativa apunta a endurecer las penas por daños a la propiedad provocados por marcas o rayados. En concreto, los jefes comunales Rodrigo Wainraihgt, José Miguel Muñoz, Marco Silva y Pablo Urrutia apoyaron la urgencia del Ejecutivo al proyecto, con miras a frenar la inseguridad y el deterioro urbano.

“Es fundamental contar con mayores atribuciones legales a nivel nacional. En Puerto Montt ya estamos demostrando que con voluntad y gestión es posible perseguir a quienes dañan la ciudad, pero un marco legal más robusto permitirá que estas sanciones sean la regla y no la excepción”, señaló Wainraihgt, edil de la capital regional de Los Lagos.

Asimismo, destacó que en su comuna la consigna de “el que raya paga” ya lleva un saldo de 11 imputados, en torno a la política de “tolerancia cero” de su gestión.

“Esta medida es una señal concreta de que las demandas de las comunas están siendo escuchadas. Los rayados no solo dañan la estética urbana, sino que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y generan una percepción de abandono que no podemos normalizar ”, complementó Muñoz, alcalde de Mulchén.

Alcaldes del sur valoran urgencia del Ejecutivo a ley que endurece penas por grafitis

Urrutia, jefe comunal de Quilaco, afirmó que “dar celeridad a este proyecto es un paso fundamental para devolver la tranquilidad a nuestras comunidades. Las comunas pequeñas también necesitamos herramientas jurídicas reales y efectivas para proteger nuestros espacios comunes”, afirmó.

A este respaldo también se sumó Silva, edil de Calbuco: “Avanzar en sanciones más estrictas es una señal clara de un gobierno que pone en primer lugar la seguridad de la población. Además, hoy destinamos recursos a pintar edificios públicos y embellecer la ciudad, y estos actos vandálicos solo generan el rechazo de toda la comunidad”. La autoridad municipal señaló que, durante el pasado 2025, en su comuna hubo dos personas procesadas por este tipo de faltas.