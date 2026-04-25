Poduje detalla plan de viviendas sociales en sector oriente y afirma que “ha surgido resistencia” de parte de los vecinos

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó detalles este sábado sobre el proyecto de viviendas sociales anunciado por su cartera en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y La Reina, en la Región Metropolitana.

En conversación con Meganoticias, el titular de Vivienda señaló que la iniciativa, anunciada el martes pasado, apunta a los mismos vecinos del sector oriente.

“Lo que nos pasa en estas comunas, que son de mayores ingresos, es que tenían asentamientos que eran populares o de clase media, y personas que nacieron ahí tienen que arrendar en cifras carísimas o se tienen que ir de su comuna".

Asimismo, Poduje aseguró que los proyectos sociales “van a estar todos construidos dentro del período del Presidente Kast”.

Según precisó el ministro, en Lo Barnechea se contempla un terreno de “dos hectáreas y donde ya hay 500 familias comprometidas” cerca del colegio Nido de Águilas. Las obras de construcción en la comuna comenzarán el 2027.

“Tenemos la idea de entregar la primera etapa del proyecto “Vista del Águila” durante el próximo año, y el proyecto de Los Gallos, que es un poquito más lento, durante el año 2028″, precisó el titular del Minvu.

En cuanto al terreno presupuestado para el proyecto en La Reina, ya se había detallado que eran del Hospital Militar traspasados desde Bienes Nacionales hacia Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

“Vamos a hacer un convenio con el Ejército de Chile para que podamos hacer viviendas tanto para los funcionarios y los suboficiales, como para los vecinos sin casa de La Reina”, señaló.

Al ser un terreno militar, detalló, “tenemos que llegar a un convenio. En este caso lo que quería hacer el Ejército era vender el terreno (...) Yo fui crítico del hecho de que el Ejército venda terrenos. Si no se usan, lo lógico es que vayan a las familias sin casa”, agregó el ministro.

En Las Condes, Poduje precisó que el proyecto contempla 10 hectáreas y que serán 750 viviendas, “250 son para segmentos vulnerables y 250 son para clases medias que pueden pagar hasta 3.000 UF”.

“Nosotros ocupamos solamente el 20% por los edificios que están a los extremos. Al medio hay un parque que tiene casas entre medio, y al centro hay un área de salud que puede ser un consultorio, o estamos viendo también que puede ser un edificio para la Teletón”, precisó sobre el proyecto.

El titular de Vivienda apuntó, además, al trabajo en terreno de la cartera con los vecinos del sector oriente. “Los tiempos han cambiado hoy día. Hemos tenido resistencia en Lo Barnechea, Las Condes y La Reina, pero tenemos que trabajar con esos vecinos, explicarles que la ciudad es de todos. Es normal que, cuando hemos construido una ciudad tan segregada, existan estas desconfianzas", sostuvo.