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    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    En Un juez en los infiernos, el historiador Manuel Vicuña se aleja de la biografía tradicional para explorar las pulsiones y tensiones de Benjamín Vicuña Mackenna. Un retrato fascinante sobre el hombre que usó los archivos para modelar el panteón republicano y la identidad de Chile.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Benjamín Vicuña Mackenna. Colección Biblioteca Nacional.

    Un juez en los infiernos. Benjamín Vicuña Mackenna

    Manuel Vicuña

    Critica

    En este volumen, el historiador Manuel Vicuña reconstruye la figura de Benjamín Vicuña Mackenna desde un ángulo menos biográfico que intelectual. Más que seguir cronológicamente la vida del exintendente de Santiago y destacado tribuno del siglo XIX, el libro se interna en las obsesiones, pulsiones y tensiones de un personaje que entendió la historia como un tribunal moral capaz de juzgar a los hombres y modelar la memoria nacional. Vicuña muestra a un Vicuña Mackenna torrencial: revolucionario de 1851, exiliado, historiador prolífico, polemista implacable e intendente modernizador de Santiago, además de arquitecto de un patriotismo republicano que ayudó a consolidar buena parte del imaginario chileno. El título alude a su rol como “juez en los infiernos del pasado”: un hombre que desciende a los archivos para rescatar héroes, condenar villanos y construir un panteón republicano sin renunciar a la controversia. Su pluma novelesca y su obsesión por los documentos inéditos le permitieron moldear relatos duraderos: desde la imagen de la Quintrala como encarnación del mal hasta el nacionalismo exaltado de la Guerra del Pacífico, conflicto durante el cual pasó del americanismo al fervor patriótico. No se trata de una biografía convencional, sino de una serie de episodios que iluminan las pasiones y ambigüedades del personaje: su fascinación por los archivos y los restos del pasado, y su voluntad de convertir la historia en una herramienta de intervención política.

    Más sobre:LibrosManuel VicuñaUn juez en los infiernos. Benjamín Vicuña MackennaCriticaLibros Culto

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