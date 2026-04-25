Para recuperar espacios urbanos y enfrentar el calor, el Gobierno de Santiago junto con el municipio de La Cisterna, presentaron un nuevo Bosque de Bolsillo con una jornada de plantación.

En torno a una estrategia que apunta al aumento de áreas verdes en comunas con déficit histórico, esta plantación es la número 28 dentro de la red de 33 bosques urbanos considerada para reverdecer Santiago, dentro de una iniciativa que contempla la plantación de 100 mil especies nativas.

Para generar estos bosques de bolsillo, que son plantaciones densas de especies nativas en espacios urbanos reducidos, se utiliza el método Miyawaki. Esta técnica, desarrollada por el botánico japonés Akira Miyawaki, es reconocida internacionalmente por su rapidez en la restauración de ecosistemas.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, afirmó que “cuando plantamos árboles no solo hermoseamos la ciudad, también la enfriamos, limpiamos el aire y enfrentamos el cambio climático con justicia territorial. Comunas como La Cisterna han tenido históricamente menos áreas verdes, y por eso estamos emparejando la cancha con inversión concreta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

“Melí”, el nuevo Bosque de Bolsillo para reverdecer La Cisterna

En conmemoración del pasado día de la Tierra, durante este sábado Orrego y Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, participaron en la plantación de “Melí”, el bosque en el Centro Educacional Ambiental del Complejo Deportivo comunal.

“Este es un trabajo conjunto con el Gobierno Regional de Santiago y la Corporación Cultiva, que nos permitirá bajar la temperatura, ya que el bosque de bolsillo funciona como un aire acondicionado natural, además de ser muy eficiente en la captura de material particulado y CO2”, señaló el edil de La Cisterna

En específico, en una superficie de 494 m², en el bosque urbano de La Cisterna se contempla la plantación de 1.473 especies nativas . Entre ellas, 800 son árboles, 450 arbustos y 223 herbáceas, distribuidas en 28 especies distintas. Asimismo, dentro de la iniciativa figuran 100 m² de obras civiles con senderos y zonas de permanencia para uso de vecinos.

“Más de 150 voluntarios plantaron cerca de 1.500 especies nativas que, en un plazo de 6 a 8 meses, alcanzarán la altura de un bosque urbano”, valoró Olmos.

La autoridad comunal agregó que “estamos viendo cómo este gran complejo deportivo, el más importante del sector sur de Santiago, se transforma también en un punto de encuentro para la comunidad. Que las familias estén aquí, haciendo deporte y rodeadas de áreas verdes, demuestra que cuando se invierte en espacios públicos de calidad, mejora la vida de las personas”.

Luego de un concurso, el sitio recibió el nombre “Melí” en honor a una especie arbórea nativa chilena. El diseño de la plantación se desarrolló con participación ciudadana, mediante dos talleres comunitarios y una jornada de preparación de terreno.