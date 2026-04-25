PDI detiene a hombre por robo que afectó a compañía de Bomberos de Lota

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lota detuvieron a un hombre de 27 años por su presunta responsabilidad en un robo en lugar no habitado que afectó a la Primera Compañía de Bomberos de la comuna.

El hecho se remonta al pasado 17 de abril, cuando desconocidos sustrajeron diversas herramientas desde el recinto, las que fueron avaluadas en más de 10 millones de pesos.

A partir de ese episodio, la policía civil inició una investigación que permitió reunir antecedentes y evidencia que posicionaron al imputado como autor material del delito.

El subprefecto Yuri Méndez, jefe de la Bicrim Lota, explicó que “tras un rápido proceso investigativo se logró la detención de una persona de sexo masculino de 27 años, quien correspondería al autor material del robo que afectó a la Primera Compañía de Bomberos”.

PDI detiene a hombre por robo que afectó a compañía de Bomberos de Lota

Según detalló, las diligencias incluyeron el levantamiento de pruebas que permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación del detenido, lo que derivó en la solicitud de una orden judicial.

“En virtud de los antecedentes obtenidos, se gestionó con la Fiscalía Local de Coronel la respectiva orden de detención, la cual se materializó en la comuna de Lota”, añadió.

El imputado mantiene antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y además contaba con una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Lota.

En cuanto a las especies sustraídas, las diligencias continúan en desarrollo con el objetivo de lograr su recuperación.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Lota para su respectivo control de detención.