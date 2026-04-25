Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

Este sábado al mediodía zarpa el buque Escuela Esmeralda desde el muelle Prat en Valparaíso. Se trata de un viaje que durará 154 días en que los 269 tripulantes a bordo pasarán por ocho puertos, dos de ellos nacionales y seis extranjeros.

Este hito corresponde a la misión número 70 del buque y que sirve como parte de la formación de los guardiamarinas de la escuela.

La dotación del personal está compuesta por 234 hombres y 35 mujeres , a los que se suman ocho invitados de marinas extranjeras, oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

La Armada informó que durante el viaje podrán participar de las actividades de conmemoración del día de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, ya que estarán en el puerto de Nueva York en esa fecha.

Asimismo, el 18 de septiembre estarán ya de vuelta en Chile, específicamente en el puerto de Iquique.

El capitán Edward Gibbons, comandante del buque señaló que “nuestra función principal como el nombre del buque lo dice es ser escuela, nuestros alumnos son nuestra razón de ser y todas las actividades que hacemos son en beneficio de su formación”.

Créditos: Armada de Chile

Visitarán los puertos de Arica, Nueva Orleans, Norfolk, Nueva York, Boston, Quebec, Panamá e Iquique, luego regresarán a Valparaíso el 26 de septiembre. En total, el buque navegará 13.713 millas náuticas .

A finales de marzo habían realizando una recalada a modo de práctica en el puerto de Algarrobo, lugar en que el buque arribó por primera vez en 50 años.