Carabineros de Chile realizó en la comuna de Huechuraba la primera jornada dedicada exclusivamente a la seguridad escolar, en una instancia que reunió a autoridades policiales, especialistas y representantes de la comunidad educativa con el objetivo de fortalecer la prevención y preparación ante eventuales situaciones de violencia.

La actividad, organizada por la Prefectura Norte de la Zona Metropolitana, es inédita en su tipo y buscó entregar herramientas prácticas para enfrentar escenarios complejos dentro de los establecimientos educacionales.

Durante la jornada se abordaron estrategias de respuesta ante amenazas, protocolos de emergencia y criterios de control legal, con un enfoque técnico-policial orientado a mitigar riesgos y fortalecer la capacidad de reacción del sistema escolar.

Carabineros impulsa inédita jornada en Huechuraba para reforzar la seguridad escolar

Desde Carabineros destacaron que la iniciativa responde a una creciente preocupación por la seguridad de estudiantes, docentes y apoderados, en un contexto marcado por nuevos desafíos en materia de convivencia escolar.

El general inspector Manuel Cifuentes, jefe de Zona Metropolitana, subrayó la importancia del trabajo comunitario como base del modelo preventivo.

“Este engranaje se materializa en terreno a través de las Patrullas Comunitarias de la Prefectura Norte, que son un nexo clave para la detección temprana de riesgos gracias a su conocimiento directo del entorno escolar”, señaló.

El oficial añadió que estas patrullas han permitido consolidar redes de confianza con las comunidades educativas, facilitando la comunicación con directivos, docentes y asistentes de la educación.

Carabineros impulsa inédita jornada en Huechuraba para reforzar la seguridad escolar

La jornada también contó con la participación de especialistas del Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC) y del sistema de administración educativa SLEP, quienes aportaron herramientas para fortalecer la prevención y la coordinación ante situaciones críticas.

Desde el mundo educativo, el rector del Lincoln College de Huechuraba, Fernando Saud, valoró la instancia y destacó la necesidad de generar redes de apoyo.

“Trabajar en conjunto la seguridad escolar es absolutamente necesario. Los colegios no dependen de sí mismos, deben generar redes en la comunidad y Carabineros es un socio primordial”, afirmó.

La iniciativa busca instalar la seguridad escolar como una tarea compartida, promoviendo la prevención, la coordinación y la participación activa de toda la comunidad educativa para enfrentar de mejor manera escenarios de riesgo.