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    Al menos doce muertos y 25 heridos tras atentado atribuido a disidencias FARC en carretera de Colombia

    El hecho se enmarca dentro de una serie de acciones violentas en el departamento de Cauca y Valle del Cauca durante las últimas horas.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado en la vía Panamericana a la altura de Cajibío en el departamento de Cauca en Colombia un artefacto explosivo fue activado y causó la muerte de al menos doce personas y dejó a otras veinticinco heridas.

    Durante esta misma jornada también se registraron dos ataques más en esta misma región. Uno también en la vía Panamericana pero en Mercaderes, en que seis personas quedaron heridas y un ataque de drones en contra de infraestructura de la Aeronáutica Civil.

    Sobre este último, la Tercera División del Ejército Nacional informó que lograron neutralizar un dron acondicionado con explosivos en el cantón militar José Hilario López en la capital del departamento, Popayán.

    Asimismo, este viernes en Palmira, departamento del Valle del Cauca, otro artefacto explotó cerca de zonas comerciales.

    En total las autoridades han registrados al menos siete atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en las últimas horas.

    A raíz de esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro condenó los hechos y dijo que “los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito”.

    Iván Mordisco es reconocido como el cabecilla de las disidencias de las FARC, grupo a quienes se le sindican los atentados.

    En la publicación de X Petro también añadió que “quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UIAF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”.

    El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán pidió la presencia del gobierno central en la zona. “Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos”, señaló.

    Desde el Ministerio de Defensa, informaron que el jefe de la cartera, Pedro Sánchez, se encuentra en el departamento de Cauca y hacen un llamado a la población a dar pistas sobre el paradero de alias Marlon, jefe de las disidencias FARC en esta región y ofrecen una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos colombianos.

    Hace un par de días el ministerio había llevado a cabo una operación en el río Naya donde logró la incautación de material de guerra, algo que aseguraron, impacta directamente al grupo de Iván Mordisco.

    Entre el armamento confiscado había fusiles M4, escopetas semiautomáticas y municiones.

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