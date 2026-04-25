Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes

Las Fuerzas Armadas de Mali informaron que la madrugada de este sábado el país estaba siendo atacado por “grupos terroristas” que avanzaban en una ofensiva entre cuarteles militares de la capital, Bamako.

Horas más tarde, registros mostraban a personas armadas entrando a la oficina del gobernador de Kidal, localidad al norte de Mali.

Según la agencia EFE, el grupo armado Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, se adjudicó el ataque. De acuerdo con diversas fuentes, este habría sido coordinado con los rebeldes separatistas tuareg.

Sin embargo, hace unos instantes el Estado Mayor del Ejército de Malí informó que ya está controlada la ofensiva y que los guerrilleros han sufrido “importantes reveses de inmediato gracias a la profesionalidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas de Malí”.

Además el comunicado señalaba que hay “varios terroristas neutralizados” y que han destruido “material bélico”.

Desde agosto de 2020 Malí es gobernado por una junta militar tras dos golpes de Estado, el primero para derrocar al presidente Ibrahim Boubacar Keita y el segundo llevado a cabo por el coronel Assimi Goita quien estaba como vicepresidente interino.

Después de esta segunda intervención militar Goita logró tomar el control del país y desde 2025 las autoridades militares le otorgaron un mandato presidencial de cinco años, renovable y sin necesidad de elecciones.

El grupo JNIM comenzó ese año con el bloqueo a las importaciones de combustible. Asimismo, también han tenido insurgencias por parte del Estado Islámico con anterioridad.