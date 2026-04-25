SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes

    Anteriormente registros mostraban que los rebeldes habrían llegado a la oficina del gobernador de Kidal, al norte del país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Las Fuerzas Armadas de Mali informaron que la madrugada de este sábado el país estaba siendo atacado por “grupos terroristas” que avanzaban en una ofensiva entre cuarteles militares de la capital, Bamako.

    Horas más tarde, registros mostraban a personas armadas entrando a la oficina del gobernador de Kidal, localidad al norte de Mali.

    Según la agencia EFE, el grupo armado Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, se adjudicó el ataque. De acuerdo con diversas fuentes, este habría sido coordinado con los rebeldes separatistas tuareg.

    Sin embargo, hace unos instantes el Estado Mayor del Ejército de Malí informó que ya está controlada la ofensiva y que los guerrilleros han sufrido “importantes reveses de inmediato gracias a la profesionalidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas de Malí”.

    Además el comunicado señalaba que hay “varios terroristas neutralizados” y que han destruido “material bélico”.

    Desde agosto de 2020 Malí es gobernado por una junta militar tras dos golpes de Estado, el primero para derrocar al presidente Ibrahim Boubacar Keita y el segundo llevado a cabo por el coronel Assimi Goita quien estaba como vicepresidente interino.

    Después de esta segunda intervención militar Goita logró tomar el control del país y desde 2025 las autoridades militares le otorgaron un mandato presidencial de cinco años, renovable y sin necesidad de elecciones.

    El grupo JNIM comenzó ese año con el bloqueo a las importaciones de combustible. Asimismo, también han tenido insurgencias por parte del Estado Islámico con anterioridad.

    Lee también:

    Más sobre:MalíAl QaedaAssimi GoitaTuareg

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    EE.UU. flexibiliza sanciones a Venezuela y autoriza pago de defensa de Maduro en juicio por narcotráfico

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Lo más leído

    1.
    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío por pronóstico de mal tiempo
    Chile

    Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío por pronóstico de mal tiempo

    Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas

    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Paula Estévez: “El Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley de investment screening”

    La ofensiva por Blanco y Negro que desnudó los negocios de Aníbal Mosa

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    El arbitraje chileno vuelve a ponerse a prueba en la Copa Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    El arbitraje chileno vuelve a ponerse a prueba en la Copa Libertadores y Sudamericana

    Ya se encuentra en Chile: técnico argentino está a una firma de asumir la banca de Palestino

    Alivio Gunner: Arsenal vence con angustia a Newcastle y sigue vivo en la lucha por la Premier League

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes
    Mundo

    Ejército de Malí asegura que controlaron el ataque coordinado de grupos rebeldes

    EE.UU. flexibiliza sanciones a Venezuela y autoriza pago de defensa de Maduro en juicio por narcotráfico

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene