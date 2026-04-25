Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

Trump cancela viaje a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la cancelación del viaje de sus representantes a Islamabad, Pakistán, donde estaba previsto un encuentro con delegados iraníes, en medio de las tensiones entre ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario justificó la decisión señalando que se trataba de una pérdida de tiempo.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajar, demasiado trabajo”, escribió.

Trump argumentó además que dentro del liderazgo iraní existe una fuerte desorganización, lo que dificultaría cualquier proceso de diálogo.

Trump cancela viaje a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

“Hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, ni siquiera ellos”, sostuvo.

En esa línea, el jefe de la Casa Blanca reforzó su postura de presión hacia Teherán, asegurando que Estados Unidos tiene una posición dominante en las eventuales negociaciones.

“Nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna”, afirmó.

Pese a la cancelación del viaje, Trump dejó abierta la puerta a un eventual contacto directo, señalando que Irán puede retomar el diálogo si así lo decide.

“Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”, concluyó.