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    Pakistán reclama a Estados Unidos e Irán que respeten el alto al fuego y “amplíen el espacio” para la diplomacia

    Por 
    Europa Press
    CENTCOM

    El Gobierno de Pakistán ha mostrado este jueves su “profunda precaución” por los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán y ha reclamado a las partes que vuelvan a respetar el alto al fuego pactado el 8 de abril con mediación de Islamabad y a relanzar el proceso de negociaciones para lograr un acuerdo de paz.

    “Pakistán está profundamente preocupado por la situación en la región, marcada por la reciente escalada. Pedimos a las partes que se ciñan al entendimiento alcanzado sobre el alto el fuego y que amplíen el espacio para el diálogo y la diplomacia”, ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

    “Consideramos que la diplomacia y el diálogo deben ser los principios rectores para lograr una solución negociada a todas las cuestiones controvertidas”, ha explicado en rueda de prensa, antes de insistir en que los esfuerzos de mediación de Islamabad “buscan poner fin a las hostilidades, salvar vidas y dar una oportunidad a la paz”.

    En este sentido, ha hecho hincapié en que “Pakistán y sus socios, países en la región y más allá, continúan llevando a cabo esfuerzos diplomáticos constructivos para apoyar una desescalada, un alto el fuego y una mayor estabilidad en la región”. “Nuestros esfuerzos en este sentido continúan, guiados por el espíritu de paz y diplomacia”, ha zanjado.

    Las palabras de Andrabi han llegado tras un segundo día consecutivo de ataques cruzados en la región entre Washington y Teherán, en la medida en que en la víspera la Guardia Revolucionaria reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de “represalia” por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

    Más sobre:IránEstados UnidosPakistán

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