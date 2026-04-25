Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Pakistán sin reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad, según reportaron agencias internacionales de noticias este sábado.

De acuerdo a lo recogido por AP News, dos funcionarios paquistaníes -que hablaron bajo anonimato- confirmaron la situación.

Araghchi se reunió con Shehbaz Sharif, el primer ministro paquistaní; el jefe del ejército Asim Munir y otros altos funcionarios, para abordar asuntos relacionados con las “líneas rojas” de Irán en el marco de las negociaciones con Estados Unidos.

Al respecto, el primer ministro paquistaní señaló que con Araghchi sostuvieron “un intercambio de opiniones muy cálido y cordial sobre la situación regional actual”.

“También discutimos asuntos de interés mutuo, incluyendo el fortalecimiento adicional de las relaciones bilaterales entre Pakistán e Irán”, sumó.

Por su parte, el viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, afirmó que la reunión entre Sharif y Araghchi “duró unas dos horas”.

Cabe señalar que, durante su viaje a Pakistán, Abbas Araghchi no tenía previsto reunirse con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, su pasada por Pakistán sí se enmarcaba en diálogos para encontrar una solución al conflicto en Medio Oriente.