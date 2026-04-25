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    Brasil bloquea plataformas de apuestas predictivas y las declara ilegales

    El gobierno ordenó el cierre de sitios como Polymarket por ofrecer apuestas sobre política, cultura o clima, fuera del marco legal vigente.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Brasil bloquea plataformas de apuestas predictivas y las declara ilegales RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Gobierno de Brasil anunció este viernes el bloqueo de plataformas de mercado de predicciones —como Polymarket— al considerar que operan de forma ilegal al no ajustarse a la legislación vigente sobre apuestas y productos financieros.

    La medida fue informada por el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Dario Durigan, quien señaló que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones ya ha bloqueado al menos 28 de estos sitios.

    “El mercado de predicciones viola la ley aprobada por el Congreso Nacional. Por tanto, el producto ofrecido por esas plataformas no se puede regularizar”, afirmó la autoridad en una rueda de prensa en Brasilia.

    Según explicó, estas plataformas se presentaban como proveedores de derivados financieros, pero en la práctica ofrecían apuestas sobre diversos temas, como política, entretenimiento o incluso eventos futuros relacionados con figuras públicas.

    Brasil bloquea plataformas de apuestas predictivas y las declara ilegales

    Cómo funciona el sistema

    En Brasil, las apuestas digitales están reguladas desde 2018 bajo un modelo de cuota fija, que solo permite dos tipos: apuestas deportivas y juegos de azar. Paralelamente, los derivados financieros están autorizados únicamente cuando se vinculan a activos económicos, como monedas, acciones o materias primas.

    Sin embargo, el Ejecutivo detectó la proliferación de plataformas que ofrecían apuestas sobre temas como elecciones, conflictos internacionales o incluso predicciones sobre la actividad en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    En esa línea, el Banco Central del país precisó este viernes que los productos derivados no pueden estar ligados a eventos de carácter político, social o cultural, lo que deja fuera de la legalidad a este tipo de mercados.

    Ante ese escenario, el gobierno inició el bloqueo de estos servicios por “disconformidad general” con la normativa vigente.

    Brasil bloquea plataformas de apuestas predictivas y las declara ilegales

    La ofensiva se enmarca en un endurecimiento de la fiscalización de las apuestas digitales impulsado por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva desde su regreso al poder en enero de 2023.

    Desde entonces, las autoridades han bloqueado cerca de 39 mil dominios de plataformas que no cumplían con la regulación, además de implementar nuevas exigencias y un régimen tributario específico para este tipo de servicios.

    Durigan advirtió que el presidente Lula mantiene preocupación por el aumento del endeudamiento asociado a las apuestas en línea y no descartó nuevas medidas para reforzar la regulación del sector.

    El mercado de predicciones, ampliamente desarrollado en países como Estados Unidos, operaba hasta ahora en un vacío legal en Brasil, situación que el Ejecutivo decidió cerrar con esta medida.

    Brasil bloquea plataformas de apuestas predictivas y las declara ilegales PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT
    Más sobre:BrasilSitios de ApuestasPlataformasPolymarket

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