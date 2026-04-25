Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío por pronóstico de mal tiempo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región del Biobío a raíz de los pronósticos de mal tiempo para los próximos días.

Se trata de tres alertamientos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre los que se consideran vientos y precipitaciones.

De hecho, desde este sábado se esperan vientos normales a moderados en los sectores de litoral y cordillera de la costa de entre 25 y 40, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h); y en valle de entre 25 y 40, con rachas de hasta 50 km/h. Este cuadro se mantendrá al menos hasta el domingo.

Por otra parte, también se esperan vientos normales a moderados en la precordillera de entre 25 y 40, con rachas de 60 km/h; y en cordillera, de 40 a 60, con rachas de 80km/h. No obstante, este pronóstico apunta a desarrollarse entre el martes 28 y el miércoles 29 de abril.

Por último, también se esperan precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta, 3.500 - 3.700 - 3.000 metros sobre el nivel del mar, en corto periodo de tiempo en precordillera y cordillera, esperándose entre 25 y 35 milímetros. Se espera que las lluvias se concentren durante el martes 28.

Considerando lo anterior, la dirección regional de Senapred decidió declarar alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, la que se mantendrá vigente desde este sábado y hasta que las condiciones lo ameriten.