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    Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

    La DMC además emitió una alerta agrometeorológica por heladas y dio recomendaciones para resguardar el cultivo y la producción de animales.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Frozen crops of wheat Constantinis

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó temperaturas mínimas bajo cero pronosticadas para este domingo 26 y lunes 27 de abril entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

    Específicamente en O’Higgins, Ñuble y Biobío se esperan mínimas bajo cero, en algunos casos hasta los -2 grados, mientras que, en las regiones del Maule, RM y Valparaíso podría haber mínimas entre los 0 °C a los 2 °C.

    Por esto mismo, emitieron una alerta agrometeorológica por heladas y recomiendan a los agricultores tomar medidas preventivas como activar los sistemas de riego antiheladas con anticipación, utilizar mallas protectoras para conservar la temperatura de los cultivos o realizar riegos manuales abundantes.

    Para el ámbito pecuario, sobre todo en producciones porcinas o avícolas también se sugiere resguardar a los animales. Para la producción apícola reiteran la importancia de mantener las colmenas protegidas y cubiertas.

    Y en el cultivo de cereales, se recomienda proteger los que están en etapa fenológica más sensible a las heladas y el uso de estimulantes.

    Mínimas en Valparaíso

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 1/3 °C
    • Valles: 2/4 °C
    • Precordillera: 1/3 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: 1/3 °C
    • Valles: 2/4 °C
    • Precordillera: 1/3 °C

    Mínimas en Región Metropolitana

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 2/4 °C
    • Valles: 3/5 °C
    • Precordillera: 2/4 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: 1/3 °C
    • Valles: 2/4 °C
    • Precordillera: 1/3 °C

    Mínimas en O’Higgins

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 0/2 °C
    • Valles: 1/3 °C
    • Precordillera: 0/2 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: -1/1 °C
    • Valles: 0/2 °C
    • Precordillera: -1/1 °C

    Mínimas en Maule

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 1/3 °C
    • Valles: 2/4 °C
    • Precordillera: 1/3 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: 0/2 °C
    • Valles: 0/2 °C
    • Precordillera: 0/2 °C

    Mínimas en Ñuble

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 0/2 °C
    • Valles: 1/3 °C
    • Precordillera: 0/2 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: -1/1 °C
    • Valles: -1/1 °C
    • Precordillera: -2/0 °C

    Mínimas en Biobío

    Domingo 26

    • Cordillera de la Costa: 0/2 °C
    • Valles: 1/3 °C
    • Precordillera: 0/2 °C

    Lunes 27

    • Cordillera de la Costa: -1/1 °C
    • Valles: -1/1 °C
    • Precordillera: -2/0 °C
    Más sobre:HeladasTemperatura mínimabajo ceroRMValparaísoBiobíoO'HigginsÑubleMaule

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