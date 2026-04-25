Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío
La DMC además emitió una alerta agrometeorológica por heladas y dio recomendaciones para resguardar el cultivo y la producción de animales.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó temperaturas mínimas bajo cero pronosticadas para este domingo 26 y lunes 27 de abril entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
Específicamente en O’Higgins, Ñuble y Biobío se esperan mínimas bajo cero, en algunos casos hasta los -2 grados, mientras que, en las regiones del Maule, RM y Valparaíso podría haber mínimas entre los 0 °C a los 2 °C.
Por esto mismo, emitieron una alerta agrometeorológica por heladas y recomiendan a los agricultores tomar medidas preventivas como activar los sistemas de riego antiheladas con anticipación, utilizar mallas protectoras para conservar la temperatura de los cultivos o realizar riegos manuales abundantes.
Para el ámbito pecuario, sobre todo en producciones porcinas o avícolas también se sugiere resguardar a los animales. Para la producción apícola reiteran la importancia de mantener las colmenas protegidas y cubiertas.
Y en el cultivo de cereales, se recomienda proteger los que están en etapa fenológica más sensible a las heladas y el uso de estimulantes.
Mínimas en Valparaíso
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 1/3 °C
- Valles: 2/4 °C
- Precordillera: 1/3 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 1/3 °C
- Valles: 2/4 °C
- Precordillera: 1/3 °C
Mínimas en Región Metropolitana
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 2/4 °C
- Valles: 3/5 °C
- Precordillera: 2/4 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 1/3 °C
- Valles: 2/4 °C
- Precordillera: 1/3 °C
Mínimas en O’Higgins
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0/2 °C
- Valles: 1/3 °C
- Precordillera: 0/2 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1/1 °C
- Valles: 0/2 °C
- Precordillera: -1/1 °C
Mínimas en Maule
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 1/3 °C
- Valles: 2/4 °C
- Precordillera: 1/3 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: 0/2 °C
- Valles: 0/2 °C
- Precordillera: 0/2 °C
Mínimas en Ñuble
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0/2 °C
- Valles: 1/3 °C
- Precordillera: 0/2 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1/1 °C
- Valles: -1/1 °C
- Precordillera: -2/0 °C
Mínimas en Biobío
Domingo 26
- Cordillera de la Costa: 0/2 °C
- Valles: 1/3 °C
- Precordillera: 0/2 °C
Lunes 27
- Cordillera de la Costa: -1/1 °C
- Valles: -1/1 °C
- Precordillera: -2/0 °C
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