Pronostican temperaturas bajo cero para los próximos días entre las regiones de Valparaíso y Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó temperaturas mínimas bajo cero pronosticadas para este domingo 26 y lunes 27 de abril entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Específicamente en O’Higgins, Ñuble y Biobío se esperan mínimas bajo cero, en algunos casos hasta los -2 grados, mientras que, en las regiones del Maule, RM y Valparaíso podría haber mínimas entre los 0 °C a los 2 °C.

Por esto mismo, emitieron una alerta agrometeorológica por heladas y recomiendan a los agricultores tomar medidas preventivas como activar los sistemas de riego antiheladas con anticipación, utilizar mallas protectoras para conservar la temperatura de los cultivos o realizar riegos manuales abundantes.

Para el ámbito pecuario, sobre todo en producciones porcinas o avícolas también se sugiere resguardar a los animales. Para la producción apícola reiteran la importancia de mantener las colmenas protegidas y cubiertas.

Y en el cultivo de cereales, se recomienda proteger los que están en etapa fenológica más sensible a las heladas y el uso de estimulantes.

Mínimas en Valparaíso

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 1/3 °C

Valles: 2/4 °C

Precordillera: 1/3 °C

Lunes 27

Cordillera de la Costa: 1/3 °C

Valles: 2/4 °C

Precordillera: 1/3 °C

Mínimas en Región Metropolitana

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 2/4 °C

Valles: 3/5 °C

Precordillera: 2/4 °C

Lunes 27

Cordillera de la Costa: 1/3 °C

Valles: 2/4 °C

Precordillera: 1/3 °C

Mínimas en O’Higgins

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 0/2 °C

Valles: 1/3 °C

Precordillera: 0/2 °C

Lunes 27

Cordillera de la Costa: -1/1 °C

Valles: 0/2 °C

Precordillera: -1/1 °C

Mínimas en Maule

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 1/3 °C

Valles: 2/4 °C

Precordillera: 1/3 °C

Lunes 27

Cordillera de la Costa: 0/2 °C

Valles: 0/2 °C

Precordillera: 0/2 °C

Mínimas en Ñuble

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 0/2 °C

Valles: 1/3 °C

Precordillera: 0/2 °C

Lunes 27

Cordillera de la Costa: -1/1 °C

Valles: -1/1 °C

Precordillera: -2/0 °C

Mínimas en Biobío

Domingo 26

Cordillera de la Costa: 0/2 °C

Valles: 1/3 °C

Precordillera: 0/2 °C

Lunes 27