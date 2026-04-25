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    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Maite, la nueva novela del autor de Patria, que vuelve sobre el pasado convulsionado por la violencia en el País Vasco; una antología de cartas, textos y entrevistas inéditas en español del artista hijo de Roberto Matta, y un libro álbum de asombrosas ilustraciones de cetáceos, en los libros de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    Fernando Aramburu. Foto: Ivan Giménez.

    Maite, de Fernando Aramburu (Tusquets)

    En el verano de 1997, en San Sebastián, Maite recibe la visita de su hermana Elene, que vive hace 13 años en Estados Unidos. Durante una semana, las hermanas pasan tiempo juntas y cuidan de su madre, que se recupera de un ACV. Elene está casada con un operador de grúa americano y tiene dos hijos; Maite se casó con un oculista que se encuentra de viaje. Lo que no le cuenta a su hermana es cómo se hizo esa cicatriz que trata de disimular en la frente: no fue un accidente doméstico, como también le dijo a su madre, sino un piedrazo que recibió en una de las marchas pacifistas contra el terrorismo de ETA. Desde lejos Elene mitifica todo lo que tiene que ver con lo vasco, pero Maite siente que no puede quedarse de brazos cruzados ante la violencia, los secuestros y asesinatos. El encuentro familiar ocurre precisamente cuando ETA secuestra al concejal Miguel Ángel Blanco, y amenaza con asesinarlo si no se cumplen sus condiciones. Autor de la aclamada Patria, Aramburu vuelve sobre el convulsionado pasado del País Vasco a través de esta novela conmovedora que se mueve en dos dimensiones: la íntima y afectiva de las hermanas y su madre, y los hechos históricos que quedaron en la memoria de la sociedad y que generaron una reacción colectiva contra el terrorismo.

    Atravesar la resistencia, de Gordon Matta-Clark (UDP)

    A mediados de los 60, Gordon Matta-Clark se encontraba en París. Suspendió sus estudios de arquitectura en Cornell debido a un trágico accidente y se fue a vivir con su padre, Roberto Matta. Gordon estudiaba, viajaba, se preguntaba por su futuro y le escribía a su madre, Anne: “Créeme si te digo que no estoy más lejos que nunca, porque mi amor está donde siempre ha estado, contigo”. En sus cartas deja ver la relación tensa que mantiene con el padre (“a Matta hay que tratarlo con cuidado, como a un caballo o a un dragón temperamental”) y la profunda ternura hacia su madre “Tu siempre querido bebé, Gordon”, escribe. Las cartas reunidas aquí arrojan luz sobre la intimidad de un artista audaz, indudablemente original, polémico y sofisticado, conocido por los buildings cuts: los cortes e intervenciones que hizo en edificios abandonados. Con prólogo de Florencia Richards, el volumen recoge también entrevistas y escritos donde afirma, por ejemplo: “La mayor parte de la arquitectura me parece absolutamente represiva”. Y da luces del sentido de su obra: “Entiendo el arte en un contexto social como un acto humano esencialmente generoso”. Un arte efímero y rupturista, que abre espacios y percepciones y que aún conserva fuertes connotaciones políticas.


    La vida secreta de los cetáceos, de Priscila Escobar (Catalonia)

    De niña la naturalista e ilustradora Priscila Escobar solía escuchar que para ver delfines había que viajar fuera de Chile. Pero en nuestras costas “navega alrededor del 50% de las más de 90 especies de cetáceos registradas hasta el momento a nivel mundial”, escribe ahora en su libro. Editado en gran formato, con tapas duras y asombrosas ilustraciones, la autora une ciencia, arte y literatura y nos invita a un avistamiento del mundo de ballenas y delfines. Desde la portada al interior de sus páginas, estos grandes mamíferos parecen moverse en el mar de tinta azul: vemos su grandes colas, su ojos, sus barbas, la forma en que contorsionan su cuerpo en el océano. Y este despliegue visual es apoyado por información científica en torno a sus características: cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo respiran y se comunican. Por ejemplo, nos cuenta que el canto de las ballenas jorobadas puede alcanzar hasta 10 kilómetros, o que los ballenatos al nacer miden siete metros de largo, pesan más de dos toneladas y consumen 350 litros de leche al día. O que los delfines forman sociedades complejas y mantienen lazos familiares para toda la vida. Un bello libro que invita a conocer mejor a estos misteriosos e impresionantes mamíferos, así como a valorarlos y protegerlos.

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