Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Premier League. Foto referencial de archivo

Este sábado continúa el desarrollo de la Fecha 34 de la Premier League, en la que Liverpool tiene su siguiente desafío al recibir a Crystal Palace.

Los Reds buscan sumar puntos en la tabla local y se presentan tras vencer a Everton por 2-1.

Por su parte, Crystal Palace registró un último empate sin goles con West Ham en el marco de la liga inglesa.

Cuándo juega Liverpool vs. Crystal Palace

El partido de Liverpool contra Crystal Palace es este sábado 25 de abril, a las 10:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Crystal Palace

El partido de Liverpool contra Crystal Palace se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.