PDI incauta droga avaluada en más de $80 millones y detiene a seis personas en Puente Alto

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto detuvieron a seis personas e incautaron droga avaluada en más de 81 millones de pesos, en el marco de un operativo por infracción a la Ley 20.000.

El procedimiento se concretó tras allanamientos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en las poblaciones Volcán III y Los Canales, donde se logró decomisar distintas sustancias ilícitas y desarticular puntos de venta de droga en el sector.

Según detalló el subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Bicrim Puente Alto, el operativo permitió incautar 3.410 dosis de clorhidrato de cocaína, 7.811 dosis de cocaína base y 82 dosis de cannabis sativa, además de dinero en efectivo que asciende a cerca de $3,8 millones.

PDI incauta droga avaluada en más de $80 millones y detiene a seis personas en Puente Alto

“Se logró la detención de seis blancos investigativos y la recuperación de distintos tipos de droga, evaluada en aproximadamente 81 millones de pesos”, señaló.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Local de Puente Alto y contempló el cumplimiento de órdenes de entrada y registro gestionadas ante el tribunal respectivo.

De acuerdo con la investigación, que se extendió por cerca de tres meses, los imputados operaban arrendando departamentos en distintos puntos de la comuna, los que utilizaban exclusivamente para el acopio y comercialización de droga.

“Estos sujetos arrendaban inmuebles que eran utilizados solo para guardar y vender droga, lo que permitió al equipo territorial posicionarlos y concretar su detención”, explicó el subprefecto.

PDI incauta droga avaluada en más de $80 millones y detiene a seis personas en Puente Alto

Durante el operativo también se incautó un arma a fogueo tipo pistola, elementos de dosificación y tres chalecos antibalas, los que —según la PDI— eran utilizados por los imputados para proteger los puntos de venta y amedrentar a eventuales rivales o terceros.

“Estos elementos eran utilizados como medida de protección en los domicilios donde realizaban la venta”, añadió Guerra.

Los seis detenidos son chilenos, mayores de edad, y al menos tres de ellos mantienen antecedentes policiales por delitos asociados a la Ley 20.000 y a la Ley de Armas. Uno de los imputados, además, contaba con una orden de detención vigente por tráfico de drogas.

PDI incauta droga avaluada en más de $80 millones y detiene a seis personas en Puente Alto. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde la policía civil destacaron que este tipo de operativos permite recuperar espacios y disminuir la sensación de inseguridad en sectores complejos de la comuna.

“Con este tipo de acciones se entrega mayor tranquilidad a la comunidad, demostrando que los equipos territoriales están trabajando y obteniendo resultados concretos”, sostuvo el jefe policial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.