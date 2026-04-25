Reino Unido critica a EE.UU. por Malvinas

El gobierno británico criticó duramente a Estados Unidos después de que unos correos electrónicos filtrados del Pentágono sugirieran que la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas (Falklands para los británicos) podría ser objeto de revisión, debido a la falta de apoyo en la guerra contra Irán.

El portavoz del primer ministro Keir Starmer afirmó que no podía ser “más claro” al decir que las Malvinas eran territorio soberano británico de ultramar y que el derecho de las islas a la autodeterminación era primordial.

El memorando, del que informó Reuters, argumenta que Estados Unidos podría revisar su política de respaldar las reivindicaciones europeas sobre “posesiones imperiales” de larga data, y destacó la soberanía sobre las Malvinas.

Malvinas. Foto: La Tercera/Archivo

El texto se elaboró en respuesta a la frustración de la Casa Blanca ante el hecho de que otros miembros de la OTAN no proporcionaran suficiente apoyo a la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos contra Irán.

Starmer mantuvo en gran medida a Reino Unido al margen de la guerra con Irán, pero sí permitió que Estados Unidos utilizara bombarderos B-1 y B-52 en lo que se consideraban misiones defensivas, incluyendo ataques contra lanzadores de misiles iraníes.

El documento, también, argumentó que España debería ser suspendida de la OTAN por negarse a permitir que aviones de guerra estadounidenses se estacionaran o sobrevolaran el país durante la Operación Furia Épica, aunque no está claro si existen mecanismos para hacerlo.

En esta foto de archivo tomada el 13 de abril de 1982, se ve a soldados argentinos camino a ocupar la base de la Marina Real capturada en Puerto Argentino/Puerto Stanley, pocos días después de que la dictadura militar argentina se apoderara de las Islas Malvinas, dando inicio a la guerra entre Argentina y el Reino Unido. Foto: Archivo DANIEL GARCIA

Cuando se le pidió que comentara sobre el correo electrónico, Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, dijo: “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.

“El Departamento de Guerra (Departamento de Defensa) se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en cambio, cumplan con su parte. No haremos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto”, añadió.

Por su parte, el portavoz de Starmer dijo que los habitantes de las Islas Malvinas habían “votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación”.

Aunque no se han reanudado las hostilidades, el estatus de las islas sigue siendo objeto de disputa por parte de Argentina, ahora liderada por el presidente Javier Milei, aliado de Trump.

Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, la administración de Ronald Reagan proporcionó apoyo discreto a Reino Unido, incluyendo inteligencia por satélite y de señales, así como misiles portátiles Stinger.

Unos 650 soldados argentinos y 255 soldados británicos murieron en el conflicto antes de que Argentina se rindiera.