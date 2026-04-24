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    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Nuevos televisores, purificadores de aire y hasta cafeteras fueron presentados en la casa inteligente de Xiaomi, buscando generar entornos más eficientes y cómodos para el usuario chileno.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    La domótica y el concepto de “hogar inteligente” llevan años intentando consolidarse en el mercado chileno. Lejos de las configuraciones complejas que marcaron los primeros pasos de esta tecnología, el nuevo enfoque de la industria apunta a la simplicidad. En esa línea, Xiaomi presentó este miércoles en Santiago su renovada visión de Smart Home, un ecosistema diseñado para integrarse en la vida cotidiana de forma fluida y casi imperceptible.

    Más que centrarse en las especificaciones técnicas de dispositivos individuales, la firma tecnológica planteó una estrategia basada en la experiencia de usuario. El objetivo es que la tecnología se incorpore al hogar desde el diseño y la funcionalidad, transformando la domótica en una herramienta que automatice tareas sin requerir una atención constante.

    Un hogar dinámico y conectado

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    En el contexto de esta presentación, el hogar es redefinido como un espacio donde distintas variables -iluminación, seguridad, limpieza, calidad del aire y entretenimiento- dialogan entre sí. La propuesta de la compañía busca que cada elemento del ecosistema se adapte a las rutinas diarias de las personas, generando entornos más eficientes y cómodos.

    El diseño de los equipos también juega un rol central en esta estrategia. Los nuevos productos están pensados para integrarse visualmente en los espacios domésticos, respetando la estética del hogar y evitando la saturación visual que a menudo acompaña a la tecnología.

    Además, Xiaomi busca expandir este entorno de conectividad más allá de los muros de la casa, integrando soluciones de movilidad urbana para crear una experiencia continua durante el día.

    Los nuevos dispositivos en el mercado local

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Para materializar esta visión de hogar conectado, la marca anunció la disponibilidad en el país de una nueva batería de productos que se suman a su catálogo local.

    Entre los lanzamientos destacan el Xiaomi TV S Mini LED de 85”, un televisor de gran formato que apuesta por la tecnología Mini LED para el centro de entretenimiento doméstico ($999.000).

    Para transporte, el Xiaomi Electric Scooter 6, la nueva generación del monopatín eléctrico de la marca, apuntando a la movilidad urbana ($429.990).

    En cuanto a la limpieza, la marca china presentó el Xiaomi Smart Air Purifier Elite, un purificador de aire avanzado para monitorear y mantener la calidad del ambiente en interiores ($369.990) y la Xiaomi Vacuum Cleaner S40 Pro, nueva aspiradora de la compañía para la automatización de la limpieza.

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Finalmente, la casa inteligente mostró la Xiaomi Air Fryer de 12L, una freidora de aire de gran capacidad para el ecosistema de la cocina y nuevas cámaras de seguridad orientadas a complementar el apartado de vigilancia y monitoreo remoto del hogar.

    Con este despliegue, la firma intenta consolidar su posición en el mercado nacional de la tecnología de consumo, ofreciendo un abanico de soluciones que abarcan desde el entretenimiento hasta el transporte diario, administrables bajo un mismo ecosistema.

    Lee también:

    Más sobre:XiaomiHogar inteligenteSmart HomeIoTTelevisoresScootersPurificadores de aireAspiradorasAir FryerCámaras de seguridadTecnologíaCasa inteligenteDomótica

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