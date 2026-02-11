Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

En el ecosistema tecnológico de Chile, Xiaomi ha decidido dejar de jugar a la defensiva. La gigante china, que ya es un nombre familiar en el bolsillo de millones de chilenos, acaba de anunciar un plan de expansión agresivo para este 2026.

La firma no solo busca consolidar su dominio en smartphones (al cierre del tercer trimestre fue la tercera marca con más envíos en el mundo, por detrás de Samsung y Apple, según datos de IDC), sino transformar la forma en que nos movemos y vivimos.

El anuncio, que ha sacudido al sector retail y automotriz, tiene un titular claro: la apertura de diez nuevas tiendas a nivel nacional y la confirmación de que sus esperados vehículos eléctricos , el sedán SU7 y el nuevo SUV YU7, ya tienen a Chile en su hoja de ruta.

Un ecosistema que sale del bolsillo

Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

La estrategia de Xiaomi para este año no se limita a vender más teléfonos.

“Hoy el anuncio concreto tiene que ver con la expansión de nuestras tiendas físicas en Chile, donde esperamos abrir hasta 10 nuevas durante 2026, como parte de un plan de crecimiento gradual que busca acercar la experiencia Xiaomi a más personas”, dice a La Tercera Kenji Tsukame, vocero regional de Xiaomi Latam.

“En cuanto a los autos eléctricos, es un proyecto de mediano plazo -explica el ejecutivo-. Estamos evaluando el mercado chileno y las condiciones necesarias (regulación, infraestructura y operación) con la expectativa de que entre 2028 y 2029 podamos avanzar en ese camino, siempre de forma responsable y alineada con nuestra estrategia global”.

Tal y como adelantó este medio en septiembre del año pasado, Xiaomi está apostando por su ecosistema completo, lo que ellos llaman “Human x Car x Home”.

El reciente hito de su nueva tienda flagship en el mall Cenco Costanera, inaugurada a fines de enero, es solo el primer paso de un despliegue que llevará sus locales a regiones, con Viña del Mar sonando fuerte como uno de los próximos destinos.

“La filosofía Human x Car x Home refleja cómo entendemos la tecnología: como un ecosistema conectado que gira en torno a las personas”, dice Tsukame.

“La expansión de tiendas nos permite mostrar de mejor manera cómo nuestros dispositivos para el hogar, los wearables y, a futuro, la movilidad, pueden convivir de forma integrada. El auto no se entiende como un producto aislado, sino como una extensión del ecosistema Xiaomi, conectado con el hogar y con los dispositivos personales del usuario”, agrega.

¿Qué veremos en estas nuevas tiendas?

Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

Durante 2026 la marca espera ampliar su portafolio más allá de los smartphones.

La misma empresa que en tres años pasó de no tener división automotriz a producir el SU7 Ultra, un automóvil eléctrico que estableció un nuevo récord en el circuito de Nürburgring en junio del año pasado, alzándose como el sedán más rápido del mundo y superando a modelos como el Porsche Taycan y el Rimac Nevera, con una velocidad máxima de más de 350 km/h; ahora va por la casa inteligente.

“Vemos oportunidades relevantes en productos AIoT, como cámaras de seguridad, aspiradoras inteligentes, scooters y, especialmente, en línea blanca”, cuenta Tsukame.

“Nuestra planificación considera avanzar con refrigeradores, lavadoras y aire acondicionado hacia la segunda mitad del año, siempre que completemos todos los procesos de certificación y cumplimiento normativo exigidos en Chile”, añade.

El efecto SU7: Chile como polo regional

Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

Pero lo que realmente tiene a la industria hablando es la confirmación del arribo de su división automotriz.

Chile ha sido elegido como un “centro regional influyente” debido a la madurez de nuestra red 5G y la rápida adopción de tecnologías limpias.

El SUV YU7 y el Xiaomi SU7, ese sedán que en Asia ya compite de tú a tú con los grandes de la industria eléctrica, llegarían al país entre 2028 y 2029.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos, en el caso del modelo SU7 Ultra, y una integración total con el sistema operativo de la marca (HyperOS), el objetivo es claro: que tu auto sea, literalmente, un periférico más de tu ecosistema digital.

“Xiaomi es una compañía con una fuerte base en ingeniería, software y experiencia de usuario, y eso ha sido clave para acelerar su entrada en la industria automotriz”, dice a La Tercera Tsukame.

Luego, agrega: “El desarrollo del SU7 Ultra es el resultado de una inversión importante en I+D y de aplicar aprendizajes que la compañía ha construido durante años en áreas como conectividad, sistemas operativos y hardware inteligente. Más que una expansión apresurada, responde a una visión de largo plazo donde el automóvil es un dispositivo tecnológico más dentro del ecosistema”.

La apuesta por el software

Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

Detrás del hardware, hay una batalla de software.

Xiaomi está completando el despliegue de HyperOS 3 en Chile, una actualización que promete una eficiencia energética 20% superior.

Para los usuarios de teléfonos como la serie Xiaomi 15 o los nuevos Redmi Note 15, esta integración será la llave para controlar desde el auto hasta la freidora de aire con una latencia casi nula.

“La idea es que el usuario tenga una experiencia coherente y continua, donde su información, preferencias y servicios se mantengan sincronizados entre dispositivos”, detalla Tsukame.

Luego, cierra: “HyperOS es una pieza clave para materializar la visión Human x Car x Home, y seguirá evolucionando a medida que el ecosistema Xiaomi se expanda en Chile y en el mundo”.