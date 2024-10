El Xiaomi SU7 Ultra pulveriza el tiempo del Porsche Taycan Turbo GT en Nürburgring

Te habíamos contado que en octubre Xiaomi intentaría convertirse en el rey de Nürburgring. Y como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, el SU7 Ultra con sus 1.548 Hp se las emplumó hasta el Infierno Verde y nadie lo detuvo hasta lograr su cometido.

El pasado lunes, el prototipo del gigante tecnológico chino pulverizó el récord de Nürburgring para autos eléctricos. Después de varias tentativas abortadas por mal tiempo, paró el cronómetro en un espectacular 6′47″864. Una auténtica locura y superando así la anterior referencia era un 7′07″55 cortesía del Porsche Taycan Turbo GT.

El piloto detrás del volante fue David Pittard, ganador de las 24 Horas de Nürburgring de 2023. Se trata del primer eléctrico que rompe la barrera de los siete minutos. Ha humillado al Rimac Nevera –récord absoluto para eléctricos de producción, con un 7′05″2–, al Taycan Turbo GT –7′07″55– y al Tesla Model S PLaid –7′25″2–.

Eso sí, hay que aclarar que el Xiaomi SU7 Ultra es aun un prototipo, por lo que el fabricante chino volverá a intentarlo en algún momento de 2025, cuando sea un modelo de producción y ahí registrarlo como un récord oficial.