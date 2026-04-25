El negativo historial de Gago en clásicos que busca revertir frente a la UC

Luego del empate con Everton, en Sausalito, Fernando Gago ya proyectaba el Clásico Universitario. “En los clásicos hay mucha ilusión, tenemos que tratar de llegar lo mejor posible y jugar el partido como hay que hacerlo”, manifestó el entrenador de Universidad de Chile, poniendo el foco en el cruce ante la UC de este sábado. Se trata del primer gran desafío de ‘Pintita’ desde su desembarco en el fútbol local. Lo hará luego de dos partidos sin ganar y sin convertir.

Durante su carrera como futbolista, Gago vivió varios de estos partidos especiales: en Argentina (Boca - River), España (Real Madrid vs. Barcelona o el derbi con el Atlético), e Italia (Roma - Lazio). “Obviamente nos transmite esa experiencia de jugar grandes clásicos a nivel mundial”, expuso Gabriel Castellón, en la rueda de prensa del miércoles en el CDA. En su trayectoria como técnico, suma otra cantidad de clásicos. La experiencia adquirida no va de la mano, necesariamente, con buenos resultados.

Fernando Gago llega al Clásico Universitario con un historial poco halagüeño. Tomando netamente los partidos de rivalidad tradicional que dirigió en Racing, Guadalajara y Boca Juniors, el balance general es de cuatro triunfos en 13 encuentros. No entra en consideración sus pasos en Aldosivi y Necaxa, porque el rival más enconado de ambos (Alvarado y Atlante, respectivamente), estaba en otra categoría.

Este sábado se disputa el Clásico Universitario 202.

Los números de Gago en clásicos

El clásico de Avellaneda es uno de los más efervescentes de Argentina. En la banca de Racing, el exmediocampista dirigió cuatro veces contra Independiente, con un balance de dos ganados, uno empatado y uno perdido. El primero fue el 19 de marzo de 2022, una victoria de 2-1 como visitante, por la Copa de la Liga. El siguiente también fue un triunfo para la Academia por 1-0, el 10 de julio del mismo año. El siguiente terminó 1-1, en el Estadio Libertadores de América, el 16 de abril de 2023. El último fue una derrota como local 0-2, el 30 de septiembre de 2023.

Entrenando a Racing, Gago nunca le ganó a River Plate, en un duelo que es considerado como clásico al otro lado de la cordillera (tres caídas y una igualdad).

En Chivas de Guadalajara, enfrentó dos clásicos: el nacional, contra el América, y el regional, con el Atlas. Ante las Águilas, a Gago no le fue bien. Fueron seis duelos, donde solo ganó uno. Los otros fueron dos empates y tres derrotas. El único que acabó en triunfo para el elenco del argentino fue el 13 de marzo de 2024, un 3-2 como visitante por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Pese a este resultado, quedaría eliminado. En la Liga MX, su Chivas nunca pudo ante el América.

Por otro lado, está el Clásico Tapatío, entre los dos cuadros más representativos de Guadalajara. Contra Atlas, Gago ganó uno (1-0, el 27 de abril de 2024, por el Clausura) y perdió otro (2-3, el 5 de octubre de 2024, en el Apertura).

Cuando dirigió Boca Juniors, el club donde se forjó como futbolista, ‘Pintita’ afrontó el Superclásico argentino en una sola ocasión. Marcaría un punto de quiebre en su camino al mando de los xeneizes. Fue el 27 de abril de 2025, en el Monumental de Núñez. Los Millonarios vencieron por 2-1, por el Torneo Apertura.

Tras esa derrota, Gago se fue de la dirección técnica, con críticas a su haber alegando una mezquina propuesta futbolística ante el archirrival. Ya traía una enorme mochila a cuestas luego de la eliminación de la fase 2 de la Copa Libertadores con Alianza Lima, en La Bombonera. Como DT, nunca ha vencido a River (con todos los clubes que dirigió).

Raya para la suma, son cuatro victorias, tres empates y seis derrotas en 13 clásicos, en Argentina y México. Exhibe un 38,5% de rendimiento.

El invicto de Garnero

Por contraparte, Daniel Garnero ya tiene experiencia en clásicos en Chile. Hasta ahora, muestra un rendimiento impecable: tres triunfos en tres duelos.

En 2025, le ganó los dos partidos a Colo Colo en el torneo local: 2-0, en Santa Laura, y 4-1, en el estadio Monumental. Este último marcó la salida de Jorge Almirón de la banca del Cacique. Ante la U, su Católica ganó por la cuenta mínima en el Claro Arena (26 de octubre), con anotación de Alfred Canales.