Carlos Palacios se queda sin DT: Boca Juniors despide a Fernando Gago después de la caída en el Superclásico

El ciclo de Fernando Gago en Boca Juniors legó a su fin. Este martes quien era técnico de Carlos Palacios y Williams Alarcón en los xeneizes fue despedido después de la última derrota contra River Plate en el clásico que se disputó el domingo.

Así lo confirmó esta mañana Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca. “Hemos tomado una decisión y es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones”, señaló en la previa del entrenamiento.

“En el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. Estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño y ha hecho su trabajo de la mejor manera. Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final, pero el agradecimiento siempre está. Para nosotros es valioso. Como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine a comunicarla”, complementó.

Además informó que será Mariano Herrón el DT que estará como interino para el próximo partido contra Tigre por el Torneo de Apertura transandino.

Cabe indicar que la presencia de Gago en el banco estaba siendo cuestionada hace varias semanas. El punto de partida fue la temprana eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la Fase 2 del torneo.

En el partido de ida, disputado en Perú, Boca Juniors sufrió una derrota por 1-0, lo que lo obligaba a remontar en la vuelta en La Bombonera. En la revancha, los xeneizes lograron imponerse por 2-1, poniendo un empate 2-2 en el marcador global, por lo que la definición se extendió a los lanzamientos penales. En esta instancia los peruanos se impusieron por 5-4, dejando fuera de competencia al seis veces campeón de la Libertadores.

Al mismo tiempo, como la eliminación ocurrió en la Fase 2, se quedaron sin la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, pues el reglamento de la Conmebol indica que solo los equipos que son eliminados en la Fase 3 tienen la chance de acceder a dicha competencia.

El último golpe

Después de la eliminación copera, Gago aguantó algunas semanas, pero la derrota por 2-1 contra River Plate terminó golpeando fuerte, tal como lo reconoció el propio entrenador tras el Superclásico.

“Me voy con bronca por el resultado. Independientemente del juego en el primer tiempo y en el segundo. Me voy con bronca por el resultado, porque vinimos a tratar de ganar y jugar. En el segundo tiempo tuvimos chances y también errores. El análisis posterior lo voy a hacer después y voy a ver qué se hizo mal y bien. Me gustó el segundo tiempo de lo que se ve en el partido. El equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Llevamos a un posicionamiento bajo para defender. Tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido”, indicó en la conferencia de prensa posterior.

En la ocasión también tuvo palabras para Carlos Palacios. “En el primer tiempo estábamos en una situación en la que no podíamos encontrar la circulación del juego, pero encontramos más profundidad. A partir de eso hubo momentos en los que Carlos recibió en una posición muy baja. Y le costaba poder girar”, sostuvo sobre el volante.