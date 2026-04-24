Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será. Foto: Referencial.

Está aumentando la probabilidad de que pronto se desarrolle el fenómeno El Niño y su intensidad podría ser fuerte. Así lo establece un reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el que analizan brevemente qué le espera al planeta durante los próximos meses.

Según su última actualización climática, hay “un cambio claro” en el océano Pacífico ecuatorial : “Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando rápidamente, lo que apunta a un probable retorno de las condiciones de El Niño”.

“Habrá un dominio casi global de temperaturas superiores a lo normal de la superficie terrestre en el próximo trimestre, y variaciones regionales en los patrones de precipitación”.

Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM, dijo que “los modelos climáticos coinciden en gran medida, y existe una alta confianza en el inicio de El Niño, seguido de una mayor intensificación en los meses posteriores”.

Esto quiere decir que se vienen varios meses más cálidos de lo habitual a nivel global, pero con lluvias que cambiarán dependiendo de la región.

Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

Cuándo llega el fenómeno El Niño, según la OMM

De acuerdo a la OMM, la fecha estimada de la llegada de El Niño sería entre mayo y julio de 2026 .

Los expertos anticipan que será en esos meses cuando la temperatura del océano se caliente más del promedio para, finalmente, confirmar que se ha establecido la fase El Niño del fenómeno Oscilación del Sur de El Niño (ENSO).

Este fenómeno particular suele influir en las precipitaciones, sequías y eventos extremos en distintas regiones del planeta.

Suele ocurrir cada dos a siete años y tiene una duración entre nueve y doce meses.

Qué tan intenso será el fenómeno El Niño este 2026

Pese a que distintos meteorólogos y climatólogos han catalogado al fenómeno El Niño 2026 como un “súper El Niño” o “Niño Godzilla”, la OMM descartó utilizar cualquiera de esos términos porque “no forma parte de las clasificaciones operacionales estandarizadas”.

Sin embargo, sí destacan que los modelos climáticos en general coinciden en que se tratará de un evento importante, con una intensidad inusual.

Pese a ello, en el último informe, aseguraron estar esperando hasta después de abril, dado que existe una “barrera de predictibilidad primaveral” que no deja ver un pronóstico claro todavía.

“La confianza en los pronósticos generalmente mejora después de abril” , aseguró el jefe de predicción climática de la OMM.

Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será. Foto: ATON.

Los efectos del fenómeno El Niño en la Tierra

En el mismo reporte, la OMM destacó cuáles son los efectos que suelen tener los fenómenos El Niño en el planeta.

Por ejemplo, el 2024 —que tuvo un El Niño activo desde 2023— se posicionó como el año más caluroso registrado , gracias a una combinación del fenómeno con el cambio climático.

Según la OMM, el cambio climático puede amplificar los impactos asociados del fenómeno El Niño: mientras más cálidos estén el océano y la atmósfera, más energía y humedad habrá para que se generen fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias intensas y olas de calor.

Sobre sus efectos concretos, los antecedentes muestran que en el sur de Sudamérica —donde está Chile —, hay un aumento importante en las precipitaciones . Esto también pasa en el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central.

En cambio, las sequías suelen afectar a Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

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También puede haber un aumento en los huracanes en el Pacífico central y oriental. En cambio, en la cuenca del Atlántico suele haber menos.

Al mismo tiempo, “para la temporada de mayo a julio, se prevé que las temperaturas de la superficie terrestre superen los niveles normales en casi todas partes”.

“Esta tendencia es especialmente marcada en el sur de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como en Europa y el norte de África”, escribieron en el informe.