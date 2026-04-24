Hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

Un hombre perdió la vida durante la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, luego de ser baleado en plena vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 de la mañana en la población José María Caro, luego de que Carabineros recibiera alertas por disparos injustificados en el sector. Al llegar al lugar, es que se percataron de la presencia de un hombre fallecido, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Por instrucción del Ministerio Público, hasta el lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios Sur junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, quienes se encuentran realizando las diligencias necesarias para establecer como ocurrieron los hechos.

De acuerdo a lo que detalló el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Roberto Briones, “en este momento se está levantando una gran cantidad de evidencia balística, más de 100 vainillas en el lugar”, y añadiendo que el sitio del suceso se extiende por varias cuadras.

“Nosotros hemos levantado algunos testimonios que dicen relaciones de que efectivamente habría un enfrentamiento, pero eso tiene que ser corroborado con la evidencia que estamos levantando”, añadió.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima se trasladaba en una motocicleta al momento del ataque.

Al lugar también se trasladó personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Según sostuvo el fiscal ECOH, Roberto Contreras, se está trabajando “a fin de poder determinar las circunstancias en que se provoca esta balacera y las circunstancias también en por qué la víctima se encontraba en este lugar, para determinar cuál sería el modo y la dinámica de los acontecimientos”.