SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

    Pasadas las 8:00 de la mañana se registraron los hechos en la población José María Caro de la comuna. Personal de la PDI y del equipo ECOH de la fiscalía se encuentran investigando el hecho.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: ECOH

    Un hombre perdió la vida durante la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, luego de ser baleado en plena vía pública.

    Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 de la mañana en la población José María Caro, luego de que Carabineros recibiera alertas por disparos injustificados en el sector. Al llegar al lugar, es que se percataron de la presencia de un hombre fallecido, cuya identidad aún no ha sido establecida.

    Por instrucción del Ministerio Público, hasta el lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios Sur junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, quienes se encuentran realizando las diligencias necesarias para establecer como ocurrieron los hechos.

    De acuerdo a lo que detalló el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Roberto Briones, “en este momento se está levantando una gran cantidad de evidencia balística, más de 100 vainillas en el lugar”, y añadiendo que el sitio del suceso se extiende por varias cuadras.

    “Nosotros hemos levantado algunos testimonios que dicen relaciones de que efectivamente habría un enfrentamiento, pero eso tiene que ser corroborado con la evidencia que estamos levantando”, añadió.

    De acuerdo a la información preliminar, la víctima se trasladaba en una motocicleta al momento del ataque.

    Al lugar también se trasladó personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

    Según sostuvo el fiscal ECOH, Roberto Contreras, se está trabajando “a fin de poder determinar las circunstancias en que se provoca esta balacera y las circunstancias también en por qué la víctima se encontraba en este lugar, para determinar cuál sería el modo y la dinámica de los acontecimientos”.

    Más sobre:HomicidioLo EspejoPDIECOHPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online

    Los terrenos que retuvo Southern Cross y que venderá en Las Salinas, San Antonio y Antofagasta

    “Obra ilegal”: CDE apela al fallo que evitaba la demolición del Hotel Punta Piqueros

    Presidente de la CUT: más de la mitad del alza del sueldo mínimo durante el gobierno de Boric “se lo llevó la inflación”

    Diputados y alcaldes de oposición se coordinan e insisten por proyecto misceláneo de Kast: “Es una reforma tributaria encubierta”

    Lo más leído

    1.
    Chomali intensifica tratativas para evitar recorte del 3% y el lunes zanjará a cuánto quedará de la meta de Hacienda

    Chomali intensifica tratativas para evitar recorte del 3% y el lunes zanjará a cuánto quedará de la meta de Hacienda

    2.
    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”
    Chile

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”

    Hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

    Diputados y alcaldes de oposición se coordinan e insisten por proyecto misceláneo de Kast: “Es una reforma tributaria encubierta”

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online
    Negocios

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online

    Los terrenos que retuvo Southern Cross y que venderá en Las Salinas, San Antonio y Antofagasta

    “Obra ilegal”: CDE apela al fallo que evitaba la demolición del Hotel Punta Piqueros

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión
    El Deportivo

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión

    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    Arriesga su presencia en el Mundial: el duro castigo que recibió Gianluca Prestianni por su conducta discriminatoria contra Vinícius

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí
    Cultura y entretención

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    Columpios al Suelo lanza el psicodélico primer adelanto de su nuevo disco

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

    El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

    Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen que apuesta a la “unión de las derechas” en Francia

    Netanyahu confirma que fue tratado con éxito de un cáncer de próstata

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra