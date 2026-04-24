Chomali intensifica tratativas para evitar recorte del 3% y el lunes zanjará a cuánto quedará de la meta de Hacienda

El Ministerio de Salud y el sector sanitario es de los que no tienen holgura presupuestaria: cada peso está comprometido y, hacia fin de año, la presión de la billetera suele llegar al límite. Por eso, hablar de recortes es complejo.

Hasta ahora el Ministerio de Seguridad ha sido la única repartición que se ha salvado de la tijera de Hacienda. La primera instrucción fue clara: en el marco de la estrechez fiscal que el gobierno dice haber encontrado, todos los organismos deberían recortar un 3% su presupuesto.

Eso sí -y consciente de lo necesario que es cada recurso en la red- la ministra de Salud, May Chomali, busca que su sector sea otra excepción a este mandato. Los últimos días ha afirmado en varias ocasiones que está en negociaciones con su par en Hacienda, Jorge Quiroz, para, cuando menos, reducir este recorte.

Además de querer contar con todos los fondos, la idea es darle una señal a los gremios, funcionarios y pacientes de que la salud es un pilar fundamental y que, en ese contexto, no es recomendable recortar su presupuesto.

Así, las últimas semanas la titular de Salud se ha reunido varias veces con su par de Hacienda con este fin. En las instancias también han participado el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el asesor de dicha repartición, Benjamín Ahumada, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Según conocedores de las reuniones, ya está prácticamente descartado que el recorte alcance el 3%. La propia ministra lo ha señalado en público: las tratativas apuntan a bajarlo al 2,5%, o incluso menos. Para Salud, eso no es menor: sobre un presupuesto cercano a $ 17 billones para 2026, un recorte del 3% implicaría unos $ 510 mil millones, mientras que reducirlo al 2,5% lo llevaría a alrededor de $ 425 mil millones.

La idea en la cartera sanitaria es en las próximas negociaciones reducir aún más el recorte. En ese contexto, la reunión que tendrán los ministros el próximo lunes es clave, pues proyectan que será la última y donde finalmente se zanje cuál será el porcentaje definitivo.

Con todo, en Salud asumen que no habrá espacio para un recorte cero -como sí ocurrió en Seguridad-. Existe conciencia de que el presupuesto más reforzado para este año fue precisamente el del sector, por lo que no buscan tensionar la negociación llevando esa opción a la mesa. Además, han expresado que sí se puede reducir el gasto, haciendo uso eficiente de los recursos.

Por ejemplo, el pasado viernes, la ministra asistió a la segunda jornada de la Asamblea General del Colegio Médico de Chile 2026, en Copiapó. En la instancia se abordó el recorte, especialmente por la preocupación de los médicos, que recalcaron que los gastos en el sector solo crecen.

El presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, rescata de la cita que “la ministra planteó nuevamente que, frente al escenario de restricción presupuestaria, el esfuerzo del ministerio está precisamente en que esos reajustes tengan que ver con procesos de eficiencia y no necesariamente con los programas que buscan no afectar la atención de paciente s”.

En ese contexto, la estrategia de las autoridades sanitarias apunta más a ordenar la casa que a tensionar el presupuesto. En el sector reconocen que existen recursos que hoy no se están recuperando ni administrando de forma eficiente, especialmente en ámbitos como el reintegro por licencias médicas. De hecho, también se ha instalado una crítica interna a la gestión de algunos hospitales.

Con todo, la tensión por el recorte va en aumento. Por ejemplo, Emerson Berríos, presidente de la Fenats Nacional, asegura que aún no han sido contactados por las autoridades, lo que mantiene la incertidumbre entre los trabajadores en medio de la definición presupuestaria: “Hasta hoy ni el subsecretario ni la ministra de Salud han sabido explicar a qué se refiere este recorte del 3%. Es más, si uno preguntara en las distintas direcciones de servicio o a los directivos de los hospitales, tampoco tienen claridad de cómo esto afectaría. No hay una directriz clara ni una línea política definida en salud, y eso es una dificultad tremenda que hoy estamos teniendo las asociaciones gremiales”.