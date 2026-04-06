Gremios solicitan a Kast que reconsidere recorte de 3% a Salud: “Es un impacto directo a usuarios que dependen del sistema público”

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron esta mañana organizaciones gremiales de la salud para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast y así manifestar su rechazo a la implementación del gobierno de reducir en un 3% el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2026.

Se trata de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) y la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), organizaciones que a su vez, hicieron un llamado a retirar esta medida “por poner en riesgo la salud de millones de personas que se atienden el sistema público en un escenario de alzas de atenciones de enfermedades respiratorias”.

Desde el Ministerio de Salud, la ministra May Chomali ha manifestado que este recorte no debería afectar a la atención de pacientes, sin embargo desde los gremios no comparten esta visión.

“Nos dirigimos a usted con profunda preocupación y sentido de responsabilidad frente a la propuesta de reducir en un 3% el presupuesto del Ministerio de Salud, equivalente a un recorte aproximado de $517.532 millones sobre un presupuesto neto de $17.251.055 millones”, manifestaron los gremios en la misiva diriga al Mandatario.

Este ajuste, advierten en el texto, no se plantea sobre un sistema con holguras, “sino sobre uno que ya funciona en condiciones de estrechez estructural, con equipos humanos exigidos al máximo y con una demanda creciente por parte de la población”.

“El presupuesto aprobado para el año 2026 presenta un crecimiento nominal de apenas 1,14% respecto de la ejecución de 2025, lo que en términos reales implica estancamiento”, aseguran. Junto con esto, indican los gremios, durante el año 2025 “el presupuesto inicial resultó insuficiente” debiendo incrementarse en aproximadamente $2,6 billones adicionales.

“ Esto demuestra que los recursos asignados ya no logran responder a las necesidades reales de la red pública”, afirman.

Asimismo, advierten que “no existe margen significativo de ajuste sin afectar directamente la atención de salud”.

Según la trayectoria de gasto observada, añaden, el presupuesto vigente podría sostener la operación del sistema solo por aproximadamente 10 meses, y si se concreta el recorte propuesto, “este horizonte se acorta aún más, adelantando el agotamiento de los recursos hacia fines de octubre”.

Esto, sin considerar además la inflación y el alza en los precios de los combustibles.

En cuanto a las consecuencias que esta reducción de presupuesto podría traer en Salud, desde los gremios advierten que podría traer una disminución de la capacidad de respuesta del sistema, incremento de listas de espera, deterioro en la calidad de la atención y una sobrecarga aún mayor para las y los trabajadores de la salud.

“Pero, sobre todo, implica un impacto directo en los usuarios y usuarias que dependen del sistema público para acceder a una atención oportuna y digna ”, concluyen en la carta. “Señor Presidente, cuando se tensiona el sistema de salud, no solo se ven afectados quienes trabajan en él, sino principalmente la población más vulnerable de nuestro país”.

En esta línea, desde los gremios solicitan que, así como se reconsideró el recorte para el Ministerio de Seguridad, también se de pie atrás en el recorte a Salud, “priorizando la salud de las personas y el resguardo de las y los trabajadores que sostienen el sistema Público”.

Por su parte, Rodrigo Rocha, presidente de Fenpruss, indicó que “es un contrasentido que este gobierno impulse una alerta sanitaria oncólogica y al mismo tiempo intente recortar recursos necesarios para una red asistencial ya precarizada”.

“Le hacemos un llamado al Presidente Kast, al ministro de Hacienda y a la ministra de Salud que pare el recorte de 3%, porque hoy la salud está asfixiada y no queremos que siga esto”, añadió Emerson Berríos, presidente de la Fenats Nacional.