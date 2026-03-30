Ministra Steinert anuncia que no habrá recorte presupuestario en Seguridad
La mandamás de Seguridad informó que el 3% de recorte que había pedido el ministro de Hacienda en cada cartera, no saldrá de su ministerio. "Esto es mandatado por el Presidente", aseguró Steinert.
Tras sostener una reunión -por cerca de una hora- con la Dirección de Presupuestos (Dipres), la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dio a conocer que en su cartera no habrá recorte presupuestario.
“La seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, aseguró la jefa de esa repartición.
En esa línea, subrayó: “La seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos”.
Dicho eso, informó que el 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó recortar en cada ministerio, se quedará en Seguridad: “Ese 3% queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia”.
En ese sentido, explicó que se está evaluando el destino de esos recursos, considerando las prioridades que han dado cuenta las policías. “Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias”, señaló.
Consultada sobre si fue “un error” no haber marginado a Seguridad del recorte desde un inicio, contestó: “No, esto siempre fue una propuesta. Se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el Presidente”.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.