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    Ministra Chomali afirma que recorte del 3% no afectará atención a pacientes y que trabaja con Hacienda por más recursos

    Consultada sobre las prioridades de su cartera, indicó que se centrarán en prevención y los pacientes oncológicos que esperan una atención.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Hasta el Cesfam Dr. Agustín Cruz Melo, de Independencia, llegó esta jornada la ministra de Salud, May Chomali, para realizar un llamado a la población a vacunarse contra la influenza. Esto, en el marco de la Campaña de Invierno.

    En este contexto, la autoridad, en compañía de los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, de Redes Asistenciales, Julio Montt, detalló los lineamientos que tendrá su cartera, indicando que el foco de su ministerio “es todo lo relacionado con prevención”.

    “Necesitamos que nuestra comunidad esté sana, sobre todo aquellos enfermos crónicos o con patologías, adultos mayores, etc.”, sostuvo y luego añadió que por este motivo estaban realizando este llamado a la vacunación.

    El otro foco, indicó, son las personas que están padeciendo un cáncer y que están esperando por una atención.

    “Nuestra prioridad van a ser ellos, en términos de que sabemos, conocemos y hemos conversado con pacientes, la preocupación y el dolor que significa estar esperando para que le digan primero si tiene o no cáncer, si ese cáncer va a tener tratamiento o no tratamiento, y si va a tener o no va a tener la cirugía”, expresó.

    Para esto, indicó la secretaria de Estado, están terminando de revisar toda la información relacionada con todos esos pacientes que están en espera.

    “Estamos cotejando la información que obtuvimos jueves y viernes, cuando ya nos pudimos hacer cargo de esos datos”, afirmó.

    En esta línea, y consultada sobre los asuntos que quedaron pendientes en el gobierno anterior, como la Modalidad de Cobertura Complementaria o el proyecto de ley de Eutanasia, indicó que esos temas podrán ser analizados más adelante, ya que en estos primeros 90 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast esos son los temas más prioritarios.

    “Primero lo urgente, y luego aquellas cosas que tenemos que re-estudiar y re-pensar”, sostuvo.

    Chomali y recorte presupuestario: “Nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado”

    Por otra parte, y consultada sobre cómo afectará al Minsal la reducción de presupuesto del 3% que instruyó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para todos los ministerios, Chomali fue tajante en señalar que esto no tendrá consecuencias en la atención a pacientes.

    “Quiero ser súper clara. Si es que tuviéramos en definitiva una reducción que sí nos han solicitado y hemos estado conversando con el Ministerio de Hacienda: nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción”, afirmó.

    “Todo lo contrario, hemos coordinado con el Ministerio de Hacienda porque para hacernos cargo de esa población que está esperando atención oncológica, necesitamos recursos frescos y estamos buscando las formas de obtener esos recursos adicionales para poder dar esa atención lo más precozmente posible", sostuvo.

    Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para tratar de mejorar el tema presupuestario, pero vuelvo a insistir: nuestra prioridad, si es que vamos a tener que hacer algunas reducciones, algunos acomodos, no está en la atención directa de pacientes y eso los pacientes tienen que tener la claridad absoluta”, concluyó.

    Más sobre:NacionalMay ChomaliMinsalMinisterio de SaludJorge Quiroz

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