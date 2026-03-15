Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este lunes firmará un oficio mediante el cual se le instruirá a todos los ministerios un recorte de gastos que en total llegará a unos US$4.000 millones, y reiteró que el gobierno anterior dejó recursos en la caja fiscal por poco más de US$40 millones.

“El deber del Ministerio de Hacienda es primero mirar la situación en que estamos, la situación es de caja muy compleja, como hemos visto, muy anormal, y por lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar y la reacción es un oficio que yo mañana firmo a los demás ministerios con una reducción de gastos por parejo de 3% y con un adicional de US$1.000 millones que vamos a ver, algunos ministerios tienen más espacio de rebajas que otros”, dijo en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

Asimismo explicó que el instructivo pedirá a los ministerios que informen sobre las presiones de gastos, que no están identificadas como tales. Al respecto citó como ejemplo que el Ministerio de Salud gastó en enero un 6% más que el año pasado.

Jorge Quiroz / Nicolás Grau

Respecto a la polémica con el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por los recursos que se dejaron en la caja fiscal, Quiroz afirmó que al 31 de diciembre éstos sumaban US$46 millones en comparación con los US$4.098 millones que se dejaron al 31 de diciembre de 2021 por la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera y los US$3.234 millones del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

El viernes, a través de la red social X, Grau dijo que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

Consultado sobre estas declaraciones Quiroz afirmó que “las cifras se miden a fin de año y se comparan peras con peras que es lo que estamos haciendo acá, cifras a fin de año, el número está fuera de discusión”.

Asimismo indicó que “dicen no, pero si hay más caja, yo le voy a contar una cosa, La Ley de Presupuesto en su artículo tercero autoriza un endeudamiento de US$17.400 millones. A la fecha, no habiendo llegado a marzo, se han emitido bonos en los mercados nacionales e internacionales por un monto total de más de US$6.000 millones, US$6.400 millones, osea, un 37% aproximadamente, y no llegamos a marzo todavía.”

Andres Perez

Alza de combustibles

El ministro explicó que la operación del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) para amortiguar la fuerte alza que han experimentado los precios del petróleo en los mercados internacionales producto del conflicto en Medio Oriente, está generando para el fisco una menor recaudación por más de US$50 millones por semana.

Añadió que de seguir subiendo el precio del petróleo se deberá comenzar a destinar recursos para subsidiar los valores a nivel local, monto que con el que el fisco no cuenta ya que en la Ley de Presupuestos no se provisionó la menor recaudación por el impuesto específico a los combustibles.

Por ello dijo que mañana lunes el ministro del Interior, Claudio Alvarado, después de la reunión del Comité Político, citará a los presidentes de los partidos políticos para buscar una solución al problema. Adelantó que el gobierno busca aplicar medidas focalizadas como evitar alzas en el precio de la parafina y las tarifas de transporte a estudiantes.

Andrzej Rostek

Cambios tributarios

Sobre las iniciativas que el gobierno prevé ingresar al Congreso a inicios de abril con modificaciones tributarias precisó que “aquí hay un sentido de urgencia, estas son medidas que tenemos que implementar lo más rápidamente posible y, por lo tanto, estamos pensando en un diseño en un solo proyecto”.

Asimismo rechazó las críticas de la oposición respecto al hecho de que el gobierno este propiciando rebajas de impuestos en medio de la situación estrechez fiscal.

En este sentido dijo que el mayor incentivo que se produciría con la reducción a la mitad del impuesto a la donaciones al adelantar esta decisión por parte de quienes quieran ordenar sus finanzas, por ejemplo, pensando en su herencia, podría generar una mayor recaudación de unos US$300 millones, mientras que otros US$300 millones podrían venir de los incentivos a la repatriación de capitales con una tasa que se está pensando sería del orden de 8% y un plazo de unos 9 meses.

Sobre la reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo de 27% a 23%, que comenzaría a operar a contar de la Operación Renta del próximo año, sostuvo que, si bien, en un principio generaría una menor recaudación es una medida procrecimiento y señaló que, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Marfán, por cada punto de rebaja en la tasa de tributo a las empresas a largo plazo el Producto Interno Bruto (PIB) a largo plazo podría subir 0,65%.