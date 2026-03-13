Nicolás Grau le responde a Jorge Quiroz y escala la controversia por la situación fiscal del país

Fue su primera conferencia de prensa como ministro de Hacienda de José Antonio Kast. Jorge Quiroz no aceptó preguntas de la prensa, pero si abrió polémica con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

“La administración anterior dejó una caja de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales”, dijo el secretario de Estado.

Esta argumentación la entregó para contextualizar y explicar que dada esa situación convocará a una reunión con expertos para ver qué medida se puede implementar para hacer frente al impacto que puede provocar el alza de los combustibles por la guerra entre Estados Unidos con Irán.

“He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud porque este tipo de cosas hay que moverse rápido, hay que actuar rápido con decisión y llegar prontamente a la solución”, dijo.

Pero dada las críticas, la respuesta del gobierno de Boric no se dejó esperar. “No daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”, aseveró el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares pic.twitter.com/pc3BzGgpRj — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) March 13, 2026

La caja fiscal es parte de los Otros Activos del Tesoro Público y es un símil a la cuenta corriente o vista que tiene una persona para su gasto habitual y su monto depende del delta entre los ingresos y gastos que se van teniendo diariamente.