Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

A las 17:30 horas de este miércoles llegó a Teatinos 120 el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El ahora jefe de la billetera fiscal no entregó declaraciones a la prensa que lo esperaba en el lugar sobre sus primeras medidas a tomar, limitándose a ser fotografiado en la puerta del edificio con el equipo que lo acompañará en su trabajo.

Luego, en un comunicado, Quiroz envío sus primeras declaraciones: “El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio. Es el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de todos los chilenos , en la esperanza de prosperidad, en el progreso y en los sueños familiares. Incide en las finanzas públicas, en el equilibrio y el orden fiscal”, afirmó.

El secretario de Estado detalló los principales desafíos económicos del período que comienza. “Lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, porque nos hemos propuesto levantar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo reordenar las finanzas públicas. Necesitamos un gobierno que ordene sus cuentas y que colabore en destrabar obstáculos que hoy día impiden el progreso. A eso vinimos”, manifestó.

Finalmente, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y reafirmó su compromiso con la tarea que inicia. “Estoy muy agradecido que el Presidente me haya nominado para este cargo. Lo tomo con humildad y, sobre todo, con un tremendo sentido de responsabilidad y de trabajo", sostuvo.

Sus primeras medidas que adoptará tienen relación con un instructivo de austeridad fiscal que apunta a una reducción del gasto de 3% por ministerio con el objetivo de ahorrar US$3.000 millones.

También se esperan decretos para acelerar los proyectos de inversión y la reforma tributaria que reducirá el impuesto a las grandes empresas desde 27% al 23%.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

Equipo de asesores

Hora antes de que arribara Jorge Quiroz a Hacienda, sus asesores hicieron ingreso a Teatinos 120, lugar donde se ubica el ministerio.

Entre ellos estuvo el jefe de gabinete, Rudy Canales, quien acompaña a Quiroz desde los inicios de su consultora QyA Consultores.

También estuvo presente el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el jefe de asesores y coordinador de Regulación Económica, Tomás Bunster; el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona; el coordinador macroeconómico, Alejandro Guin-Po; la coordinadora Legal y Administrativa, Josefina Soto; la coordinadora Legislativa, Bárbara Bayolo; el coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales, Eugenio Symon; el coordinador de Servicios Relacionados, José Enrique Estay.

A las oficinas de Hacienda también llegaron el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, entre otros asesores.