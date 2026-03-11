SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    “El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio. Es el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de todos los chilenos", afirmó el ministro en un comunicado de prensa.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Jorge Quiroz y su equipo de asesores en su primer día en Hacienda

    A las 17:30 horas de este miércoles llegó a Teatinos 120 el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El ahora jefe de la billetera fiscal no entregó declaraciones a la prensa que lo esperaba en el lugar sobre sus primeras medidas a tomar, limitándose a ser fotografiado en la puerta del edificio con el equipo que lo acompañará en su trabajo.

    Luego, en un comunicado, Quiroz envío sus primeras declaraciones: “El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio. Es el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de todos los chilenos , en la esperanza de prosperidad, en el progreso y en los sueños familiares. Incide en las finanzas públicas, en el equilibrio y el orden fiscal”, afirmó.

    El secretario de Estado detalló los principales desafíos económicos del período que comienza. “Lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, porque nos hemos propuesto levantar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo reordenar las finanzas públicas. Necesitamos un gobierno que ordene sus cuentas y que colabore en destrabar obstáculos que hoy día impiden el progreso. A eso vinimos”, manifestó.

    Finalmente, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y reafirmó su compromiso con la tarea que inicia. “Estoy muy agradecido que el Presidente me haya nominado para este cargo. Lo tomo con humildad y, sobre todo, con un tremendo sentido de responsabilidad y de trabajo", sostuvo.

    Sus primeras medidas que adoptará tienen relación con un instructivo de austeridad fiscal que apunta a una reducción del gasto de 3% por ministerio con el objetivo de ahorrar US$3.000 millones.

    También se esperan decretos para acelerar los proyectos de inversión y la reforma tributaria que reducirá el impuesto a las grandes empresas desde 27% al 23%.

    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

    Equipo de asesores

    Hora antes de que arribara Jorge Quiroz a Hacienda, sus asesores hicieron ingreso a Teatinos 120, lugar donde se ubica el ministerio.

    Entre ellos estuvo el jefe de gabinete, Rudy Canales, quien acompaña a Quiroz desde los inicios de su consultora QyA Consultores.

    También estuvo presente el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el jefe de asesores y coordinador de Regulación Económica, Tomás Bunster; el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona; el coordinador macroeconómico, Alejandro Guin-Po; la coordinadora Legal y Administrativa, Josefina Soto; la coordinadora Legislativa, Bárbara Bayolo; el coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales, Eugenio Symon; el coordinador de Servicios Relacionados, José Enrique Estay.

    A las oficinas de Hacienda también llegaron el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, entre otros asesores.

    Más sobre:Jorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    La guerra en Medio Oriente asoma entre los principales riesgos del escenario económico que enfrenta Kast

    Sigue incertidumbre en los mercados por el conflicto en Irán y ataques a buques petroleros hace saltar nuevamente precio del crudo

    Luis Eduardo Escobar: “No veo que puedan reducir el Presupuesto en un 3% para este año de manera global”

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    2.
    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    3.
    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    4.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast
    Chile

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen
    Negocios

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    La guerra en Medio Oriente asoma entre los principales riesgos del escenario económico que enfrenta Kast

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada
    El Deportivo

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    En vivo: O’Higgins visita a Deportes Tolima con el objetivo de instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres