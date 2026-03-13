SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte por delicada y extrema situación fiscal

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que la administración anterior cerró con una caja de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales.

    Por 
    Patricia San Juan
    Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En su estreno oficial como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este mediodía desde el palacio de La Moneda que conformará una comisión de expertos para abordar el tema del alza del petróleo debido al impacto que tendrá en la economía chilena.

    “He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud porque este tipo de cosas hay que moverse rápido, hay que actuar rápido con decisión y llegar prontamente a la solución”, dijo en una conferencia junto a la vocera Mara Sedini.

    Quiroz recordó que Chile es una economía abierta y no está inmune a los cambios internacionales en los precios, como muchas economías del mundo. Por tanto, indicó “estas subidas de precios impactan y no sabemos el desenlace futuro, nadie conoce el futuro, pero las perspectivas son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo del que se ha observado en los últimos años”.

    El ministro explicó que el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) está operando ante la fuerte alza que han experimentado los precios del petróleo en los mercados internacionales producto del conflicto en Medio Oriente.

    Sin embargo sostuvo que, si bien, este tipo de mecanismos permiten amortiguar las alzas finalmente éstas se transmiten a los precios locales, que es como tiene que ocurrir en una economía. Además, indicó que el Mepco genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolsos.

    En este sentido enfatizó la escasez de recursos con que cuenta el gobierno, señalando que la administración anterior dejó una caja de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Metas

    Quiroz afirmó que “esta situación en modo alguno nos desvía de nuestra meta. Nuestra meta es la prosperidad y el crecimiento y hacia allá vamos a ir. Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado. Ese plan no va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes”.

    Añadió que “no nos vamos a perder en términos de nuestro objetivo pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y oportunidad y sentido urgencia la situación a la que nos enfrentamos que, como ya he dicho, se ve agravada por la delicada y absolutamente inusual, extrema situación de caja que nos dejó herencia la anterior administración”.

    En tanto consultada por más detalles respecto a las reuniones que se realizarán con expertos la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, dijo será el Ministerio de Hacienda el que dará a conocer la evaluación y los detalles de dichos encuentros.

    Más sobre:Jorge QuirozPetróleoMepcoCombustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Lo más leído

    1.
    Bloomberg asegura que Kast firmará este jueves “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    Bloomberg asegura que Kast firmará este jueves “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    2.
    Por alza del precio: Chile más que duplica envíos de litio en lo que va del año y alcanza mejor ejercicio desde 2023

    Por alza del precio: Chile más que duplica envíos de litio en lo que va del año y alcanza mejor ejercicio desde 2023

    3.
    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    4.
    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas: cubre la mitad de la inflación del año pasado

    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas: cubre la mitad de la inflación del año pasado

    5.
    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal
    Chile

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe
    Negocios

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte por delicada y extrema situación fiscal

    CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis
    El Deportivo

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA
    Mundo

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”