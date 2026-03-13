Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte por delicada y extrema situación fiscal

En su estreno oficial como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este mediodía desde el palacio de La Moneda que conformará una comisión de expertos para abordar el tema del alza del petróleo debido al impacto que tendrá en la economía chilena.

“He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud porque este tipo de cosas hay que moverse rápido, hay que actuar rápido con decisión y llegar prontamente a la solución”, dijo en una conferencia junto a la vocera Mara Sedini.

Quiroz recordó que Chile es una economía abierta y no está inmune a los cambios internacionales en los precios, como muchas economías del mundo. Por tanto, indicó “estas subidas de precios impactan y no sabemos el desenlace futuro, nadie conoce el futuro, pero las perspectivas son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo del que se ha observado en los últimos años”.

El ministro explicó que el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) está operando ante la fuerte alza que han experimentado los precios del petróleo en los mercados internacionales producto del conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo sostuvo que, si bien, este tipo de mecanismos permiten amortiguar las alzas finalmente éstas se transmiten a los precios locales, que es como tiene que ocurrir en una economía. Además, indicó que el Mepco genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolsos.

En este sentido enfatizó la escasez de recursos con que cuenta el gobierno, señalando que la administración anterior dejó una caja de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Metas

Quiroz afirmó que “esta situación en modo alguno nos desvía de nuestra meta. Nuestra meta es la prosperidad y el crecimiento y hacia allá vamos a ir. Eso pasa por sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto, mejorar el retorno y hacer más certeras las señales de inversión para el sector privado. Ese plan no va a moverse un ápice de esta situación, muy por el contrario, es aún mucho más necesario que antes”.

Añadió que “no nos vamos a perder en términos de nuestro objetivo pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y oportunidad y sentido urgencia la situación a la que nos enfrentamos que, como ya he dicho, se ve agravada por la delicada y absolutamente inusual, extrema situación de caja que nos dejó herencia la anterior administración”.

En tanto consultada por más detalles respecto a las reuniones que se realizarán con expertos la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, dijo será el Ministerio de Hacienda el que dará a conocer la evaluación y los detalles de dichos encuentros.