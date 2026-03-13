Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

El precio del petróleo se mantenía sobre los US$100 la mañana de este viernes, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se aproxima a su tercera semana y mantiene en alerta a los mercados energéticos e inquieta a las economías por impacto inflacionario.

El crudo Brent subía 0,6% a US$ 101 por barril, mientras que el WTI avanzaba 0,1% y se ubicaba en US$95,87 por barril.

Los precios del petróleo encadenan otra semana de alzas. Los futuros del Brent acumulan un incremento superior al 9% en la semana, tras el salto de 27,9% registrado la semana pasada, el mayor aumento semanal desde la pandemia de Covid-19 en 2020.

El WTI, que tuvo la semana pasada su mejor desempeño desde 1983, apunta a cerrar esta semana con un alza de 5,8%.

Cuánto vale hoy el petróleo ANGUS MORDANT

Estrecho de Ormuz

Los inversionistas continúan atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente. Durante la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sugirió que el fin de la guerra no es inminente.

“Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo”, afirmó, antes de pedir a sus seguidores “observar lo que sucede” con el régimen iraní.

Según reportó Axios, Trump habría señalado en una llamada con líderes del G7 que Irán estaba “a punto de rendirse”. Un día después, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, prometió continuar la lucha en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

Las tensiones también han impactado una de las rutas petroleras más relevantes del mundo. Varios buques extranjeros en o cerca del Estrecho de Ormuz han sido alcanzados por municiones durante la semana, en medio de un bloqueo en ese paso clave para el transporte de crudo.

Cuánto vale hoy el petróleo MARIO TAMA

“Ormuz lleva 14 días prácticamente cerrado y la Agencia Internacional de Energía ya calificó el episodio como la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia del mercado mundial”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance y partner oficial de Life Academy.

¿Precio del barril subirá aún más?

En ese contexto, Ebrahim Zolfaqari, portavoz del comando militar iraní, advirtió que el mercado podría enfrentar precios aún mayores.

“Prepárense para que el petróleo llegue a US$200 por barril, porque el precio depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, dijo el miércoles, según Reuters.

La cadena CNBC recuerda que las cotizaciones se mantienen elevadas incluso después de que la Agencia Internacional de Energía acordara liberar un récord de 400 millones de barriles desde sus reservas de emergencia y que la Casa Blanca flexibilizara temporalmente algunas sanciones a las exportaciones rusas.

Cuánto vale hoy el petróleo ANGUS MORDANT

En entrevista con el programa “Squawk Box Europe” de CNBC, el CEO de la productora británica de petróleo EnQuest, Amjad Bseisu, afirmó que el mercado petrolero “nunca ha visto algo de esta magnitud”.

“Cada día que vemos un retraso hay otros 20 millones de barriles menos en el mercado, y eso tiene impacto”, señaló. A su juicio, la crisis “probablemente será más larga y más dura que antes”.

Bseisu agregó que la última vez que el suministro mundial de petróleo sufrió una reducción similar fue durante el embargo árabe de los años 70. “Entonces vimos que los precios se cuadruplicaron. Aquí los precios han subido cerca de 50%, pero creo que esto tendrá un recorrido bastante largo”, concluyó.