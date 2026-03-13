Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

La bolsa chilena extendió su caída este jueves en medio de un aumento generalizado de la aversión al riesgo en los mercados ante el incremento de las tensiones en Medio Oriente que volvió a disparar el precio del petróleo.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedió 1% a 10.400,09 puntos.

Entre las bajas destacaron las acciones de Itaú, Copec, Inversiones Aguas Metropolitanas y Latam Airlines, con descensos de 5,31%, 3,76%, 3,75% y 3,11%, respectivamente.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, señaló que “el Ipsa registra su segunda sesión a la baja en la semana, presionado por un panorama internacional que sigue generando cautela entre los inversionistas. La geopolítica continúa siendo el principal factor de incertidumbre, impulsando una rotación hacia activos más defensivos y beneficiando al dólar y al petróleo, que se consolidan como los grandes de la jornada”.

En este contexto, añadió “el mercado accionario local no logra escapar de la presión externa, destacando dentro de las caídas el sector financiero y, con mayor fuerza, el sector de transporte, liderado por Latam, que tiene una especial sensibilidad al alza en el precio del crudo dado el peso que representa el combustible en su estructura de costos. La jornada deja en evidencia que, mientras persista la tensión geopolítica y el petróleo mantenga su tendencia alcista, los activos de riesgo seguirán enfrentando un entorno volátil”.

Mensaje del líder iraní

En su primer mensaje como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei afirmó este jueves que Teherán debe mantener el cierre del estrecho de Ormuz para presionar al enemigo.

En tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en su último reporte mensual, que el conflicto en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, por lo que recortó a menos de la mitad su proyección de crecimiento de la oferta global de petróleo en 2026.

La AIE, que ayer anunció la liberación de 400 millones de barriles de las reservas de emergencia de sus miembros, señaló que más allá de los daños directos a la infraestructura energética en Medio Oriente la crisis ha provocado una interrupción casi total del movimiento de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. sostuvo que “hay presiones por todos lados, por los ataques a los barcos en el estrecho de Ormuz, las presiones que hay respecto a la oferta de petróleo, y un poco el mercado puede estar mirando también que este programa de ayuda que está haciendo la AIE, respecto a entregar o distribuir reservas de barriles, y eso sumado da pie a señalar de que el conflicto, en vez de generar un alivio, genera preocupación, porque ya se está viendo claridad de que el conflicto en el fondo se está recrudeciendo”.

Asimismo dijo que mientras el escenario es de alta volatilidad, hay acciones que se ven impactadas de forma más directa. Al respecto indicó que se están dando “fuertes liquidaciones, por ejemplo, en papeles como Latam, lógicamente, aquellos más afectados directamente por la perspectiva del precio del petróleo. Hubo un cambio un poco en la narrativa, a partir de que se conocieron las declaraciones del nuevo líder supremo de Irán, con un discurso muy duro, de que no van a bajar los brazos, que van a seguir con este conflicto contra Israel y Estados Unidos”.

Este jueves los futuros del crudo WTI cerraron en US$100,46 el barril, subiendo más de 9% en relación al cierre del miércoles.

Con esto, además el dólar en Chile el dólar subió $20,75 respecto al cierre del miércoles y llegó a un valor de $917,50 la unidad.

Wall Street

En este contexto los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas.

El promedio industrial Dow Jones bajó 1,56%, el selectivo S&P 500 descendió 1,52% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,73%.

En Europa el Euro Stoxx 50 cayó 1,12%, en Japón el Nikkei cerró con un descenso de 1,04% y en China continental el CSI 300 bajó 0,36%. P