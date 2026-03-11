SUSCRÍBETE
    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    El reciente conflicto en Medio Oriente puso el foco de los mercados en la cotización internacional del petróleo, que rozó los US$ 120 por barril hace unos días.

    Andrés Parra 
    Andrés Parra
    Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y WTI Vasily Fedosenko

    El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una zona crítica para la producción y el tránsito de energía, ha devuelto el protagonismo a las cotizaciones internacionales del crudo.

    El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán generó un shock en el mercado del crudo y los precios llegaron a rozar los US$ 120 por barril, un nivel no visto desde la invasión de Rusia a Ucrania.

    El fuerte salto generó preocupaciones inmediatas en todo el mundo, reflotando el fantasma de una posible estanflación.

    En este escenario, la valoración del recurso no es uniforme, sino que se rige por dos métricas principales o benchmarks: el Brent y el West Texas Intermediate (WTI).

    Estos indicadores actúan como precios de referencia global, facilitando las operaciones en los mercados financieros y permitiendo que las empresas energéticas valoren diferentes tipos de crudo según su calidad y ubicación.

    Origen y logística: Mar vs. Tierra

    La principal distinción entre ambos radica en su origen geográfico. El Brent es un crudo extraído principalmente de campos en el Mar del Norte (como Brent, Forties, Oseberg y Ekofisk, conocidos como la cesta BFOE), abarcando territorios tanto de Reino Unido como de Noruega. Su gran ventaja logística es que, al producirse en el mar, puede cargarse directamente en buques cisterna para su distribución global inmediata.

    Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y WTI

    Por el contrario, el WTI se produce en Estados Unidos, principalmente en campos de Texas, Luisiana y Dakota del Norte. Su centro neurálgico de distribución es Cushing, Oklahoma, un nodo terrestre donde convergen oleoductos y tanques de almacenamiento. A diferencia del Brent, su traslado depende de una extensa red de tuberías para llegar a las refinerías o a los puertos de exportación en el Golfo de México.

    Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y WTI Martin Meissner

    Calidad técnica: Densidad y Azufre

    Desde una perspectiva química, ambos son considerados crudos de alta calidad (“Light Sweet Crude”), pero existen matices importantes:

    • WTI: Es un petróleo más liviano (menor densidad API) y más “dulce” (menor contenido de azufre, aprox. 0,24%) que el Brent. Esto lo convierte en el favorito de las refinerías para producir gasolina y diésel de manera más eficiente y económica.
    • Brent: Aunque sigue siendo ligero y dulce (aprox. 0,37% de azufre), es ligeramente más pesado que el WTI. No obstante, su precio suele ser superior debido a su relevancia como indicador para dos tercios del mercado mundial.

    Referencia de precios y mercados

    En el ámbito bursátil, el Brent cotiza en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, mientras que el WTI lo hace en el New York Mercantile Exchange (Nymex).

    Para países como Chile, el WTI es el referente fundamental. Al ser un importador neto que compra gran parte de su combustible en la costa del Golfo de EE. UU., las variaciones en este indicador impactan directamente en los precios locales de la energía y el transporte.

    En Chile, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) establece precios referenciales para los combustibles cada tres semanas La estimación de precios considera, entre otros, los siguientes antecedentes:

    • Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).
    • Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).
    • Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
    Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y WTI Andres Perez

    ¿Qué países tienen las mayores reservas?

    En la jornada de hoy, la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo para enfrentar la disrupción de suministro provocada por la guerra con Irán, y así hacer bajar el precio.

    Se trata de la mayor acción de este tipo en la historia del organismo.

    En un comunicado, indicó que las reservas se liberarán en un plazo “apropiado a las circunstancias” de cada uno de sus 32 países miembros.

    En ese contexto, vale la pena preguntarse qué países son los que tienen las mayores reservas del mundo.  Según la información detallada en el Annual Statistical Bulletin (ASB) de la OPEP, los países miembros con las mayores reservas probadas de petróleo crudo para el año 2024 son los siguientes:

    · Venezuela: 303,22 mil millones de barriles (representa el 24,42% del total de la OPEP).

    · Arabia Saudita: 267,20 mil millones de barriles (21,52%).

    · Irán: 208,60 mil millones de barriles (16,80%).

    · Irak: 145,02 mil millones de barriles (11,68%).

    · Emiratos Árabes Unidos: 113,00 mil millones de barriles (9,10%).

    · Kuwait: 101,50 mil millones de barriles (8,18%).

    El reporte indica que las reservas totales probadas de los países miembros de la OPEP alcanzan los 1.241,51 mil millones de barriles al cierre de 2024. Otros países con reservas significativas que figuran en la lista son Libia (48,36 mmmb), Nigeria (37,50 mmmb) y Argelia (12,20 mmmb).

