    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    El crudo Brent salta más de 4% mientras que el WTI rompe los US$ 90.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Precio del petróleo hoy miércoles

    Los precios del petróleo subían con fuerza la mañana de este miércoles, pese a los reportes sobre una posible liberación histórica de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de Energía (IEA), en medio de las tensiones por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

    El petróleo Brent avanzaba 4,19% hasta los US$ 91,42 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI -de referencia para Chile-subía 4,35% y se cotizaba en US$ 87,15 por barril.

    El martes, los ministros de Energía del G7 se reunieron en París para analizar el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados globales de petróleo y gas. La guerra ha interrumpido la producción energética en Medio Oriente y provocó un bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo.

    La mañana del miércoles, Reuters informó que la Agencia Internacional de Energía (AIE) recomendaría liberar reservas estratégicas de petróleo que superarían los 100 millones de barriles por día durante el primer mes.

    Precio del petróleo hoy miércoles Angus Mordant

    En una declaración enviada a Bloomberg, los ministros de Energía del G7 señalaron que respaldan la “implementación de medidas proactivas para abordar la situación, incluido el uso de reservas estratégicas”.

    La discusión se produce luego de que The Wall Street Journal informara el martes por la noche que la AIE propuso la mayor liberación de petróleo de sus reservas estratégicas registrada hasta ahora, superando los 182 millones de barriles que los países miembros pusieron en el mercado tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Los países decidirían este miércoles si liberan o no las reservas de emergencia, informó CNBC.

    En una nota a sus clientes, los analistas de Goldman Sachs afirmaron que una liberación de reservas de ese tamaño compensaría 12 días de la interrupción de las exportaciones del golfo Pérsico, estimada por el banco de inversión en 15,4 millones de barriles diarios.

    “No parece que el mercado petrolero crea que la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia vaya a ayudar mucho frente a la crisis actual”, afirmó Bjarne Schieldrop, analista de SEB, citado por Reuters.

    El martes, los precios del petróleo habían caído con fuerza tras una publicación en redes sociales del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que afirmó erróneamente que la Marina estadounidense había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

    Cuánto está el petróleo hoy martes

    Posteriormente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró a los periodistas que la Marina “no ha escoltado a un petrolero o embarcación en este momento”.

    Aún así, algunos tienen una lectura positiva respecto de esas acciones.

    “Aunque el post fue borrado minutos después —y el crudo devolvió parte de esas caídas adicionales—, la señal quedó instalada: Washington está activo gestionando el corredor energético, y eso el mercado lo procesa como menor riesgo de shock de oferta prolongado", sostuvo Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance y partner oficial de Life Academy.

    Más enfrentamientos en Ormuz

    Durante la noche también se informó que fuerzas estadounidenses hundieron varios barcos iraníes, incluidos 16 buques colocadores de minas, cerca del estrecho de Ormuz.

    Para el mercado, la duración del conflicto es el factor clave.

    “Realmente creemos que el factor crítico sigue siendo la duración de la guerra, por lo que estas liberaciones de reservas de la IEA básicamente nos compran algunos días, pero en realidad todo depende de la reapertura del estrecho de Ormuz”, dijo Sasha Foss, analista del mercado energético de Marex, en CNBC.

    “Este conflicto necesita terminar antes de fin de semana. De lo contrario, veremos que los precios del petróleo vuelvan a superar los US$100”, advirtió.

    Precio del petróleo hoy miércoles. En la imagen, el clave Estrecho de Ormuz. -

    Otros analistas también alertaron sobre el riesgo de nuevas alzas si la guerra se prolonga. “Si las tensiones disminuyen en las próximas semanas, los precios del petróleo podrían retroceder… pero incluso en ese escenario es poco probable que regresen al rango de US$60–US$70 visto a comienzos de este año”, señaló Paul Gooden, jefe de recursos naturales globales de Ninety One.

    “Si la disrupción dura más tiempo, las consecuencias se vuelven más significativas. Los precios del petróleo podrían subir aún más —potencialmente por encima de US$120 o incluso más— hasta que los precios más altos comiencen a frenar la demanda”, añadió.

