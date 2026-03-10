SUSCRÍBETE
    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    El crudo WTI que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile se cotizaba por debajo de los US$ 90.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    El precio del petróleo retrocedía este martes luego de haber superado los US$100 por barril el lunes, en medio de la atención del mercado a la evolución de la guerra en Medio Oriente y a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

    El crudo Brent del mar del norte caía 5,72% hasta US$93,30 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI, de referencia para Chile, bajaba 6,88% a US$ 88,31 por barril.

    El mercado también reaccionó a señales de la Casa Blanca respecto del conflicto con Irán.

    Trump afirmó que la guerra podría terminar “muy pronto” y que los precios del petróleo caerían, aunque posteriormente advirtió que Teherán sería golpeado “veinte veces más fuerte” si intenta detener el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz.

    “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido golpeado hasta ahora”, escribió Trump en la red Truth Social.

    Cuánto está el petróleo hoy martes. Imagen @WhiteHouse en X

    El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, es una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Se estima que alrededor de 13 millones de barriles diarios transitaron por esa vía en 2025, lo que representa cerca del 31% del comercio marítimo global de petróleo.

    El paso conecta a grandes productores del Golfo como Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

    Desde la industria, el presidente ejecutivo de la petrolera saudí Aramco, Amin Nasser, advirtió que la guerra amenaza con generar “consecuencias catastróficas” para el mercado petrolero mundial. En una conferencia con analistas señaló que el conflicto ha provocado “una severa reacción en cadena” y “un drástico efecto dominó” que se extiende más allá del transporte marítimo hacia sectores como la aviación, la agricultura y la industria automotriz.

    “Cuanto más tiempo continúe la disrupción, más drásticas serán las consecuencias para la economía global”, afirmó, añadiendo que se trata “por lejos de la mayor crisis” que ha enfrentado la industria petrolera y gasífera de la región.

    Cuánto está el petróleo hoy martes Angus Mordant

    En el mercado, algunos analistas consideran que las declaraciones de Trump han ayudado a moderar las preocupaciones sobre un shock de suministro energético.

    “. Por eso el mensaje de mercado hoy es alivio en los precios de la energía que sostiene el repunte en acciones, pero con volatilidad latente que sigue limitando la convicción, especialmente si el petróleo vuelve a tensionar las expectativas de inflación”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados, de XTB.

    “Creo que hay mucho optimismo en el mercado”, dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, quien señaló que la caída de los precios respondió a lo que describió como una “intervención verbal” del mandatario estadounidense, consignó CNBC.

    No obstante, McNally advirtió que el mercado aún intenta dimensionar la magnitud de la disrupción, considerando que durante décadas los operadores asumieron que ningún país permitiría el cierre del Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo.

    Cuánto está el petróleo hoy martes

    Por ahora, agregó, los inversionistas parecen apostar a que la situación no se prolongará y que la navegación por el estrecho terminará restableciéndose.

    Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, sostuvo que aún es pronto para sacar conclusiones. “Tendremos que esperar y ver cómo responde Irán a los comentarios del presidente y si atacará alguna infraestructura petrolera en las próximas horas”, indicó.

    En paralelo, los ministros de Energía del Grupo de los Siete (G7) tenían previsto reunirse de forma virtual este martes para discutir una eventual liberación de reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de aliviar las interrupciones de suministro derivadas del conflicto.

    La discusión sigue a una reunión de ministros de Finanzas del bloque realizada el lunes, donde se evaluó recurrir a esas reservas, aunque sin alcanzar una decisión. Según fuentes citadas por CNBC, Estados Unidos considera apropiada una liberación conjunta de entre 300 millones y 400 millones de barriles, equivalente a cerca del 25% al 30% de los 1.200 millones de barriles que el grupo mantiene en reservas.

    El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, confirmó que participó en las conversaciones con los ministros de Finanzas del G7 y señaló que se analizaron “todas las opciones disponibles”, incluyendo poner a disposición del mercado las reservas de emergencia del organismo.

    Actualmente, los países miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles almacenados por la industria bajo obligación gubernamental.

    Más sobre:PetróleoCrudoMedio OrienteEstrecho de Ormuz

