Alivio en los mercados mundiales. Las bolsas suben en medio de un retroceso en los precios del petróleo que siguen, no obstante, en niveles elevados, mientras los inversionistas monitorean los acontecimientos en Medio Oriente y las señales provenientes de las principales economías.

El índice paneuropeo Stoxx 600 subía 2%, con la mayoría de los sectores en terreno positivo, a excepción de las acciones de petróleo y gas.

El índice Stoxx Europe Oil and Gas caía alrededor de 0,7% en paralelo al descenso de los precios del crudo.

El repunte dejaba al Stoxx 600 encaminado a cortar una racha de tres jornadas consecutivas de pérdidas y a recuperar parte de la caída cercana a 6% registrada la semana pasada, cuando el sentimiento global se vio afectado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Durante la noche, los mercados globales mostraron desempeños mixtos: las bolsas de Asia-Pacífico avanzaron, mientras que los futuros de acciones en Estados Unidos retrocedieron.

El movimiento se produjo después de que los precios del petróleo redujeran sus ganancias luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara a un reportero de CBS News que “la guerra está muy completa, prácticamente”, aunque también indicó que estaba dispuesto a actuar para mantener abierto el paso petrolero clave del Estrecho de Ormuz.

Cómo están los mercados bolsas y el petróleo hoy ANGUS MORDANT

Trump afirmó que estaba considerando tomar el control del estrecho y advirtió que Irán enfrentaría consecuencias más severas si intentaba interrumpir los flujos de petróleo a través de esa ruta marítima estratégica.

Tras esos comentarios, los precios del crudo llegaron a caer hasta 10% durante la noche, aunque permanecen en niveles elevados. El Brent bajaba cerca de 7% hasta US$ 88,15 por barril a las 10:11 de la mañana en Londres, mientras que el WTI retrocedía 7,9% hasta US$ 87,29.

Las caídas se producen después de que el petróleo superara los US$100 el lunes.

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señaló el lunes a CNBC que los buques petroleros que transiten por el Estrecho de Ormuz “deben ser muy cuidadosos”.

En paralelo, los ministros de Energía del G7 —integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— tienen previsto reunirse de forma virtual el martes para discutir una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

La reunión se produce después de que los ministros de Finanzas del bloque abordaran la situación el lunes.

Cómo están los mercados bolsas y el petróleo hoy. En la imagen, Donald Trump.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, quien participó en el encuentro, señaló que el conflicto en Medio Oriente está “creando riesgos significativos y crecientes para el mercado”, aunque indicó que se discutieron diversas opciones, incluida la liberación de reservas de emergencia del organismo, reportó CNBC.

En el sector energético, el CEO del gigante petrolero saudí Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmó durante una conferencia de resultados el martes que la guerra con Irán tendrá “consecuencias catastróficas para el mercado petrolero mundial”.

Por su parte, el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould, señaló en una nota que los acontecimientos registrados durante la noche “probablemente no serán la última palabra en la crisis actual”.

“Todas las miradas probablemente estarán puestas en el G7 y en si liberará reservas de petróleo de emergencia para ayudar a calmar aún más a los mercados”, agregó.

Wall Street

En ese contexto, los futuros de las bolsas estadounidenses experimentan alzas en promedio de 0,6% en la preapertura del mercado, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban al cierre de esta edición.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó casi 2 puntos básicos, hasta el 4,117 %. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cayó poco menos de un punto básico, hasta el 4,734 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años disminuyó casi 3 puntos básicos, hasta el 3,563 %.

Un punto básico equivale al 0,01% y los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

Bolsa de Santiago

Ayer, la Bolsa de Santiago también sufrió una sesión volátil y tras las fuertes caídas de la apertura, el mercado local empezó a girar luego de las acciones de G7 y las declaraciones de Donald Trump.

Cómo están los mercados bolsas y el petróleo hoy JAVIER SALVO/ATON CHILE

El Ipsa cerró con una ganancia de 1,11% a 10.428 puntos, pero cerca de las 10:00 am el selectivo cayó por debajo de las 10.100 unidades.

“Chile amanece este martes con un mercado diferente al de ayer. La misma variable que dominó diez días de terror financiero —el petróleo— fue también la que cambió el guion anoche, luego de que Donald Trump anunciara la suspensión temporal de sanciones petroleras para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo", dijo Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance y partner oficial de Life Academy.