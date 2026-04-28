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    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    El ministro de Hacienda dijo que el polémico oficio es la herramienta que se usa para comunicarse entre ministerios. Con todo, el secretario de Estado dijo que esa palabra fue usada por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público en septiembre del 2025 "del ministro Marcel".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz dijo que los oficios son herramientas de diálogos internos entre ministerios y no están diseñados para comunicar al público. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó esta mañana entre otras materias la controversia que generó el oficio emanado de Dipres, que depende de su cartera, sobre ajustar o descontinuar algunos programas sociales, particularmente de alimentación de Junaeb, el cual generó cuestionamientos transversales desde el mundo político.

    El secretario de Estado expresó su asombro por el revuelo que causó el contenido de ese oficio. En conversación con radio Infinita, explicó que el oficio es parte de la formación de un presupuesto a mediano plazo, que contiene licitaciones programáticas para la contención y evaluación del gasto.

    “Los oficios son herramientas de diálogos internos (…) Por lo tanto, esta era una comunicación interna entre ministerios”, sostuvo la autoridad.

    En tal contexto, admitió que el oficio usa palabras que “a lo mejor no son las perfectas” en términos de comunicaciones” pero porque, dijo, no estaba diseñado para que sea transmitido al así público.

    Quiroz se refirió de manera particular al término “descontinuar” (el que generó toda la controversia) y afirmó que ya había sido usado por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público en septiembre del 2025, “del ministro (Mario) Marcel”, donde recomendó bajar gastos.

    “Estamos ocupando sus mismas palabras”, explicó.

    El titular de Hacienda insistió en su punto, señalando que “a mi me genera extrañeza que genere extrañeza” el punto relativo a programa de alimentación escolar de Junaeb debido a que en 2019, la Comisión de Investigadores de la Cámara de Diputados se conformó especialmente para estudiar este tema

    “Y concluyó que presenta fallos estructurales de diseño y control. Estructurales de diseño, destacando que el Estado paga por raciones programadas y no necesariamente consumidas, comillas, en un contexto de débil trazabilidad y certificación del servicio”, dijo la autoridad de gobierno.

    Quiroz dijo que “descontinuar” es la “palabra precisa en el contexto preciso” en que se ocupa en estas comunicaciones internas entre los ministerios y reiteró en que fue usada por la Comisión Asesora para el Gasto Público de septiembre del 2025

    “Donde dice textualmente, le repito, que la recomendación de discontinuar implica que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando. El programa es el que no debe continuar operando, no la política. La política de la Juneabe está definido una ley, obviamente que tiene que seguir. El diseño está absolutamente malo”, afirmó.

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