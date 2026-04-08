Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT. Foto cedida

Durante este miércoles 8 de abril se publican los resultados de las becas Junaeb, a través de la liberación de resultados dirigidos a estudiantes renovantes.

Cabe recordar que la convocatoria, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, permitió que los alumnos soliciten los diferentes beneficios estudiantiles que son parte de su programa para 2026.

Dicho proceso se habilitó a inicios de diciembre pasado y recibió postulaciones hasta el 31 de enero de este año, mediante un proceso en línea dirigido a estudiantes de enseñanza básica, media y superior.

La reciente postulación a los beneficios se realizó mediante el llamado Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb, plataforma que se presentó con el objetivo de reunir los programas para simplificar el proceso.

Resultados de becas Junaeb

Según indica el organismo, los resultados de becas y residencias para renovantes de educación básica, media y superior se pueden revisar en resultadosbecas.junaeb.cl con el RUT del beneficiario.

Entre las becas y residencias disponibles se encuentran los siguientes beneficios: