SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT

    Durante este 8 de abril se liberó la información relacionada a estudiantes de enseñanza básica, media y superior.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT. Foto cedida

    Durante este miércoles 8 de abril se publican los resultados de las becas Junaeb, a través de la liberación de resultados dirigidos a estudiantes renovantes.

    Cabe recordar que la convocatoria, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, permitió que los alumnos soliciten los diferentes beneficios estudiantiles que son parte de su programa para 2026.

    Dicho proceso se habilitó a inicios de diciembre pasado y recibió postulaciones hasta el 31 de enero de este año, mediante un proceso en línea dirigido a estudiantes de enseñanza básica, media y superior.

    La reciente postulación a los beneficios se realizó mediante el llamado Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb, plataforma que se presentó con el objetivo de reunir los programas para simplificar el proceso.

    Resultados de becas Junaeb

    Según indica el organismo, los resultados de becas y residencias para renovantes de educación básica, media y superior se pueden revisar en resultadosbecas.junaeb.cl con el RUT del beneficiario.

    Entre las becas y residencias disponibles se encuentran los siguientes beneficios:

    • Beca Aysén
    • Beca Patagonia Aysén
    • Beca Magallanes
    • Beca Presidente de la República
    • Beca de Apoyo a la Retención Escolar
    • Programas Especiales
    • Beca Residencia Indígena
    • Beca Vocación de Profesor
    • Beca Universidad del Mar
    • Beca de Mantención Educación Superior
    • Beca Residencia Insular
    • Beca Indígena
    • Beca Polimetales
    • Beca Integración Territorial
    • Programa Residencia Familiar Estudiantil
    • Hogares Junaeb
    • HINS
    • HIND
    Más sobre:BecasBeneficiosEducaciónJunaebBecas JunaebRenovantesResultadosRevisarRevisar con el RUT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras extensa jornada en comisiones de Educación, ministra Arzola deberá volver para responder dudas de parlamentarios

    Gobierno condena agresión de estudiantes contra ministra de Ciencia y pide a universidad identificar a los involucrados

    “La violencia nunca puede ser el camino”: alcaldesa de Valdivia condena agresiones contra ministra de Ciencia

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Biministro Daniel Mas por desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”

    Gobierno reafirma que no habrá modificaciones a ley de fraccionamiento pesquero y que modificará la Ley Lafkenche

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    3.
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT

    Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT

    Tras extensa jornada en comisiones de Educación, ministra Arzola deberá volver para responder dudas de parlamentarios
    Chile

    Tras extensa jornada en comisiones de Educación, ministra Arzola deberá volver para responder dudas de parlamentarios

    Gobierno condena agresión de estudiantes contra ministra de Ciencia y pide a universidad identificar a los involucrados

    “La violencia nunca puede ser el camino”: alcaldesa de Valdivia condena agresiones contra ministra de Ciencia

    Biministro Daniel Mas por desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”
    Negocios

    Biministro Daniel Mas por desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”

    Gobierno reafirma que no habrá modificaciones a ley de fraccionamiento pesquero y que modificará la Ley Lafkenche

    Tesorería informa que ya están disponibles cuotas para pago de contribuciones 2026

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Atlético de Madrid asalta el Camp Nou: le gana al Barcelona y mira de cerca las semifinales de la Champions League
    El Deportivo

    Atlético de Madrid asalta el Camp Nou: le gana al Barcelona y mira de cerca las semifinales de la Champions League

    Sifup regala zapatos de fútbol a jugadores de Trasandino que habían sufrido un robo

    La UC se complica aún más: Diego Valencia sufre una rotura de ligamentos y es baja en el equipo de Daniel Garnero

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán
    Tecnología

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional
    Cultura y entretención

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

    Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”
    Mundo

    Pedro Rodríguez Veiga, director general de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Peajes en Ormuz y enriquecimiento de uranio: las dudas que deja el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo