Publican los resultados de becas Junaeb para renovantes: revisa los datos con el RUT
Durante este 8 de abril se liberó la información relacionada a estudiantes de enseñanza básica, media y superior.
Durante este miércoles 8 de abril se publican los resultados de las becas Junaeb, a través de la liberación de resultados dirigidos a estudiantes renovantes.
Cabe recordar que la convocatoria, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, permitió que los alumnos soliciten los diferentes beneficios estudiantiles que son parte de su programa para 2026.
Dicho proceso se habilitó a inicios de diciembre pasado y recibió postulaciones hasta el 31 de enero de este año, mediante un proceso en línea dirigido a estudiantes de enseñanza básica, media y superior.
La reciente postulación a los beneficios se realizó mediante el llamado Portal Unificado de Becas y Residencias Junaeb, plataforma que se presentó con el objetivo de reunir los programas para simplificar el proceso.
Resultados de becas Junaeb
Según indica el organismo, los resultados de becas y residencias para renovantes de educación básica, media y superior se pueden revisar en resultadosbecas.junaeb.cl con el RUT del beneficiario.
Entre las becas y residencias disponibles se encuentran los siguientes beneficios:
- Beca Aysén
- Beca Patagonia Aysén
- Beca Magallanes
- Beca Presidente de la República
- Beca de Apoyo a la Retención Escolar
- Programas Especiales
- Beca Residencia Indígena
- Beca Vocación de Profesor
- Beca Universidad del Mar
- Beca de Mantención Educación Superior
- Beca Residencia Insular
- Beca Indígena
- Beca Polimetales
- Beca Integración Territorial
- Programa Residencia Familiar Estudiantil
- Hogares Junaeb
- HINS
- HIND
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