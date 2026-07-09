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    Hospitalizaciones muestran aumento en personas de 65 años o más e Influenza A sigue como el virus predominante

    Respecto a la vacunación, las regiones de Tarapacá y Maule están sobre el promedio nacional, mientras que Coquimbo y Magallanes están bajo esa cifra.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 26 -entre el 28 de junio y el 4 de julio-, rememoró cifras anteriores en donde la positividad ha bajado: las muestras alcanzaron un 47,9%, cifra inferior a la registrada en la semana previa (51,4%).

    El virus predominante, en tanto, es la Influenza A, con el 24,7% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (25,9%) y afectando principalmente a las personas mayores de 65 años.

    Le sigue la Influenza B, la cual es el segundo virus más detectado con un 21,6% de los casos, inferior —por poco— a la semana anterior (22,8%). En tercer lugar, se encuentra el Rinovirus con un 18% del total de casos, inferior a lo registrado la semana anterior (20,5%).

    La cobertura de vacunación de influenza es de 77%, con 8.006.886 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que la más baja sigue siendo en los niños de 6 meses a 5 años (61,8%), embarazadas (68,6%) y personas de 60 años y más (61,4%). Además, destacó que las regiones de Tarapacá y Maule están sobre el promedio nacional, mientras que Coquimbo y Magallanes están bajo esa cifra.

    En este punto, Jorge Vilches, el jefe de Epidemiología, hizo hincapié en los dos grupos con menor avance en la cobertura de vacunación: mayores de 60 años y niños entre 6 meses y 5 años. El experto hizo un llamado a no bajar la percepción de riesgo, ya que, con el retorno a clases, es esperable un aumento en la circulación viral.

    “Por eso queremos hacer el llamado a no bajar la percepción de riesgo. Dábamos cuenta de que va a aumentar la circulación de los virus después del retorno escolar y, por eso, es muy importante que ocupemos este espacio de tiempo para generar la inmunidad que provoca la vacuna”, insistió.

    Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Virus Respiratorio Sincicial (VRS), 12,4%; Parainfluenza, 8,0%, y Adenovirus, 5,2%. Respecto a su inmunización, señalaron que contra el VRS es de un 97%, con 111.672 dosis administradas.

    Hospitalizaciones y camas críticas

    Respecto a las hospitalizaciones, se indicó que el 33,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,7% inferior respecto de la semana anterior (36,8%).

    En el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria, también mostraron una baja correspondiente al 7,3% respecto de la semana previa. Sin embargo, en ambos casos, y al mirar por grupos etarios, las personas mayores de 65 años y más experimentaron un aumento.

    “Aquí ocurre algo importante y es que, si bien gran parte de los grupos etarios registraron también una tendencia a la baja, tanto en atenciones como en hospitalizaciones por causa respiratoria, son las personas de 65 años y más quienes mantuvieron una tendencia al alza en este componente. Por una parte, en las atenciones por causa respiratoria, aumentaron en un 5,7% respecto a la semana anterior y en el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria, aumentaron en un 2,8%”, detalló Valentina Pino, la coordinadora de la Campaña de Invierno.

    En torno a la red integrada, cuenta con 719 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72%. El 30,9% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    En el caso de los adultos, se dispone de 4.416 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,5%. El 14,4% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    Más sobre:MinsalInfluenzaHospitalizacionesEpidemiología

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