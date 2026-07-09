Ministro Barros desarrolla intensa agenda bilateral en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

Una intensa agenda de reuniones bilaterales viene desarrollando el secretario de Estado chileno Fernando Barros en el marco de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Barros inició este miércoles su participación en la cumbre que se desarrolla en Cusco, Perú, y que se va a extender hasta el viernes.

Por ello, en calidad de ministro subrogante de Defensa, el subsecretario Rodrigo Álvarez acompañó al Presidente José Antonio Kast en su visita al Ejercicio Multidominio Salitre 2026 en Antofagasta el miércoles y este jueves en la Plaza de la Ciudadanía de Santiago para el acto central del Juramento a la Bandera del Ejército, que recuerda a los héroes de La Concepción.

Durante este jueves, el ministro Barros sostuvo encuentros de trabajo con sus pares y altas autoridades de Canadá, Alemania, Haití, Perú, Francia, Argentina, República Dominicana, España y Ecuador.

Según informó el Ministerio de Defensa chileno, en los encuentros se abordaron materias de interés común orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y al desarrollo de iniciativas de cooperación en el ámbito de las carteras.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa de Perú se informó que en el encuentro de Amadeo Javier Flores Carcagno con Fernando Barros Tocornal, se “resaltó la importancia de fortalecer una nueva etapa de cooperación bilateral, basada en el diálogo político, el intercambio de experiencias y la coordinación permanente”.

El ministro Barros explicó que las comisiones de trabajo con sus pares se han dividido este año en dos grandes temas.

“Nuevamente el crimen organizado transnacional fue uno que atrajo y está siendo elaborado en estos momentos, y el otro tiene que ver con las alternativas y estrategias de protección de la infraestructura crítica y se espera que en el curso del día y mañana tengan conclusiones sobre ello”, indicó.

La autoridad resaltó que “un aspecto muy relevante tuvo lugar con las discusiones y conversaciones que se desarrollan para acordar el texto de la declaración de Cusco”.

“Aquí es donde todos los participantes van a plantear alternativas y cursos de acción sobre la temática de la defensa de nuestros países para los próximos dos años. Dentro de eso y en paralelo con el trabajo de las comisiones, se trabaja y pudimos participar en diversas reuniones bilaterales”, puntualizó.

La XVII CMDA congrega a representantes de países como Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

El evento es uno de los principales espacios de diálogo político y cooperación en materia de seguridad y defensa del hemisferio.