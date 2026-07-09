Expresidente Frei defiende megarreforma: “Se ha aplicado en la OCDE con gran éxito, no nos estamos tirando a la piscina sin agua”

Tras participar de un almuerzo convocado por el jefe de Estado, José Antonio Kast, en La Moneda, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República, el exmandatario, Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC), defendió la megarreforma impulsada por el actual gobierno.

Al ser consultado por el proyecto del Ejecutivo para la reconstrucción y el desarrollo económico y social que se discute en el Congreso, el democratacristiano sostuvo que: “ Esta megarreforma se ha aplicado en muchos países del mundo. Se ha aplicado en la OECD (OCDE por sus siglas en español), con gran éxito. Por lo tanto, no nos estamos tirando a la piscina sin agua ”.

Además, el exjefe de Estado lanzó un mensaje a los parlamentarios: “ El Congreso es el lugar para que la gente discuta, no se descalifica . Aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para Chile que viene”.

En esa línea, añadió que “con un proyecto de ley no se va a resolver todos los problemas de Chile, ayuda profundamente. Eso va a depender de que todos los chilenos, y especialmente los parlamentarios, se dediquen más a hacer la pega y menos a destruirse".

Asimismo, recalcó que “el gobierno ha mandado muchos proyectos en este tiempo. Acaba de sacar un proyecto que está saliendo para el tema eléctrico, que es muy clave, que nadie se había dado cuenta que tenía que pagar cuatro años más las cuentas, ahora se van a pagar a 15 años, con un precio especial, con un acuerdo con la empresa internacional que controla la deuda y así como eso, va llegando otras”.