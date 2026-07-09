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    Política

    Boric evita abordar contingencia tras almuerzo protocolar con Kast en La Moneda: “No corresponde”

    El exmandatario frenteamplista participó este jueves de la actividad organizada por el Jefe de Estado en ejercicio por la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile. “Ya más adelante en algún momento hablaremos de contingencia”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente José Antonio Kast junto a los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    El exmandatario frenteamplista Gabriel Boric evitó referirse a la contingencia tras participar del almuerzo protocolar en La Moneda organizado por el Presidente José Antonio Kast para conmemorar el Bicentenario de la Presidencia de Chile.

    En la actividad también se hizo presente el ex jefe de Estado -y ahora embajador de Chile en Misión Especial- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acompañado de su esposa y exprimera dama, Marta Larraechea. En representación de Sebastián Piñera, participó su viuda Cecilia Morel; y por el fallecido Patricio Aywlin, su hijo Miguel Patricio Aylwin.

    De la cita se ausentaron el expresidenta Ricardo Lagos, que está retirado de la vida pública, y también la exmandataria Michelle Bachelet, a quien el gobierno de Kast le retiró su apoyo para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Luego del almuerzo, Boric fue abordado por la prensa para ser requerido por temas de actualidad, lo que optó por no responder.

    “Imagínate lo mal gusto que sería de mi parte que a un evento en el que me han invitado a conmemorar los 200 años de la Presidencia de la República y que yo me ocupara de hablar mal o decir cosas de contingencia, creo que no corresponde”, justificó.

    El frenteamplista, por el contrario, agradeció la invitación del Jefe de Estado. “Solo estoy agradecido de la invitación, esto es lo que yo hice antes. Las instituciones quedan, los presidentes pasan, y por lo tanto, hay que cuidarlas y yo por lo menos en ese marco me voy a mantener”, señaló.

    Con todo, Boric apuntó que ya será tiempo de abordar lo que está pasando en el país. “Ya más adelante en algún momento hablaremos de contingencia”, cerró.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastLa MonedaPresidencia de ChileGobiernoMegarreformaOposición

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