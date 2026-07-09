SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresa Portuaria Austral remueve a su gerente general y nombra un interinato

    Marcela Yanet Mansilla Velásquez es la nueva gerente general interina de Empresa Portuaria Austral.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Terminal Arturo Prat, Región de Magallanes. Fuente: Empresa Portuaria Austral.

    Miguel Morales dejó de ser el gerente general de la Empresa Portuaria Austral por decisión del directorio de la estatal.

    La firma comunicó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en sesión de este miércoles se “acordó remover al gerente general de la Empresa Portuaria Austral, a contar del 9 de julio de 2026″.

    Sobre su reemplazo, la Empresa Portuaria Austral, responsable de la infraestructura portuaria de la Región de Magallanes, acordó designar como gerente general interina a Marcela Yanet Mansilla Velásquez, quien según su LinkedIn se desempeña como subgerente de gestión en la firma estatal.

    Por su parte, Morales fue nombrado en el cargo en enero del 2024, bajo la administración del expresidente Gabriel Boric y en reemplazo de la vacante que dejó Rodrigo Pommiez Aravena, quien renunció al cargo el 30 de noviembre de 2023 y dejó el cargo tras cuatro años en dicha posición. Su salida se dio en el contexto de su llegada al mismo cargo en Puerto Las Losas S.A y actualmente está como gerente general de Iquique Terminal Internacional S.A, según dice su cuenta en LinkedIn.

    La salida de Morales también se da en el contexto de que el 10 de junio pasado, el gobierno del presidente José Antonio Kast, vía el Consejo del Sistema de Empresas Públicas, renovó tres miembros del directorio de cuatro personas de la Empresa Portuaria Austral, donde el cuarto es designado por los trabajadores.

    Morales es ingeniero civil químico de la Universidad de Magallanes y, antes de asumir en la estatal, según detalla su LinkedIn, se desempeñó por casi 12 años en el cargo de “gestión comercial, planificación estratégica y operativa” en GeoPark, firma del sector energético que operó en Chile hasta el 2024.

    Más sobre:EjecutivosEmpresa Portuaria AustralTransporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    Ministro Barros desarrolla intensa agenda bilateral en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

    Ministra Marín anuncia proyecto de Ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    Bruno Nervi, nuevo decano de Medicina UC: “En Chile toleramos que haya personas que tengan mejor salud que otras”

    Las huellas que dejó el TC en fallo de Escuelas Protegidas para blindarse ante críticas por supuesta tercera cámara política

    Lo más leído

    1.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    2.
    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    3.
    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    4.
    Hacienda dice que el Mepco asegura que no haya modificaciones en el precio de las bencinas por tres semanas

    Hacienda dice que el Mepco asegura que no haya modificaciones en el precio de las bencinas por tres semanas

    5.
    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Barros desarrolla intensa agenda bilateral en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
    Chile

    Ministro Barros desarrolla intensa agenda bilateral en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Ministra Marín anuncia proyecto de Ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile
    Negocios

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    Empresa Portuaria Austral remueve a su gerente general y nombra un interinato

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Tras una extensa revisión: revisa el penal que Bono le ataja Mbappé en el duelo entre Francia y Marruecos en el Mundial
    El Deportivo

    Tras una extensa revisión: revisa el penal que Bono le ataja Mbappé en el duelo entre Francia y Marruecos en el Mundial

    Erling Haaland le quita peso a Noruega en el Mundial: “Toda la presión es para Inglaterra; son favoritos”

    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”
    Cultura y entretención

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado
    Mundo

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    El ascenso y ocaso de Graham Platner, el fallido candidato a senador que complica a los demócratas

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa