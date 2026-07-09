Empresa Portuaria Austral remueve a su gerente general y nombra un interinato

Miguel Morales dejó de ser el gerente general de la Empresa Portuaria Austral por decisión del directorio de la estatal.

La firma comunicó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en sesión de este miércoles se “acordó remover al gerente general de la Empresa Portuaria Austral, a contar del 9 de julio de 2026″.

Sobre su reemplazo, la Empresa Portuaria Austral, responsable de la infraestructura portuaria de la Región de Magallanes, acordó designar como gerente general interina a Marcela Yanet Mansilla Velásquez, quien según su LinkedIn se desempeña como subgerente de gestión en la firma estatal.

Por su parte, Morales fue nombrado en el cargo en enero del 2024, bajo la administración del expresidente Gabriel Boric y en reemplazo de la vacante que dejó Rodrigo Pommiez Aravena, quien renunció al cargo el 30 de noviembre de 2023 y dejó el cargo tras cuatro años en dicha posición. Su salida se dio en el contexto de su llegada al mismo cargo en Puerto Las Losas S.A y actualmente está como gerente general de Iquique Terminal Internacional S.A, según dice su cuenta en LinkedIn.

La salida de Morales también se da en el contexto de que el 10 de junio pasado, el gobierno del presidente José Antonio Kast, vía el Consejo del Sistema de Empresas Públicas, renovó tres miembros del directorio de cuatro personas de la Empresa Portuaria Austral, donde el cuarto es designado por los trabajadores.

Morales es ingeniero civil químico de la Universidad de Magallanes y, antes de asumir en la estatal, según detalla su LinkedIn, se desempeñó por casi 12 años en el cargo de “gestión comercial, planificación estratégica y operativa” en GeoPark, firma del sector energético que operó en Chile hasta el 2024.